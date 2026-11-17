El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 18 ÷ 3 + (10 + 13) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 18 ÷ 3 + (10 + 13) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Para resolver este tipo de problema conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero van los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Seguir esa secuencia evita mezclar pasos y ayuda a llegar al resultado correcto sin dejarse llevar por la intuición.
Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. Tomate unos segundos, revisá dónde están los paréntesis y detectá qué multiplicaciones o divisiones deben resolverse antes de sumar o restar.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 15 × 8 - 18 ÷ 3 + 23 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 8 = 120 | 18 ÷ 3 = 6 | 23 × 4 = 92
La expresión queda así: 120 - 6 + 92
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
120 - 6 = 114 |
114 + 92 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental sin necesidad de cálculos largos.