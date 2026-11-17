Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. Tomate unos segundos, revisá dónde están los paréntesis y detectá qué multiplicaciones o divisiones deben resolverse antes de sumar o restar.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 15 × 8 - 18 ÷ 3 + 23 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 8 = 120 | 18 ÷ 3 = 6 | 23 × 4 = 92

La expresión queda así: 120 - 6 + 92

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

120 - 6 = 114 |

114 + 92 = ?

Resultado final: 206

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental sin necesidad de cálculos largos.