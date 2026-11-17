7 + 8 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 5 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 5 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 225 - 45 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 45 = 180 |

180 + 30 = ?

Resultado final: 210

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar la lógica matemática de una manera rápida y entretenida.