El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 8)² - 9 × 5 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 8)² - 9 × 5 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 8 = 15
La expresión queda así: 15² - 9 × 5 + 30
Luego se calcula la potencia.
15² = 225
La expresión queda así: 225 - 9 × 5 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 225 - 45 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
225 - 45 = 180 |
180 + 30 = ?
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar la lógica matemática de una manera rápida y entretenida.