12 + 9 = 21

La expresión queda así: 13 × 7 - 30 ÷ 3 + 21 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 30 ÷ 3 = 10 | 21 × 3 = 63

La expresión queda así: 91 - 10 + 63

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 10 = 81 |

81 + 63 = ?

Resultado final: 144

El error común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta de izquierda a derecha sin mirar prioridades. Ese apuro cambia el camino y puede llevar a una respuesta equivocada. Por eso, este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar detalles que, a simple vista, parecen menores.