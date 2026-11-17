El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 30 ÷ 3 + (12 + 9) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 30 ÷ 3 + (12 + 9) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 13 × 7 - 30 ÷ 3 + 21 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 7 = 91 | 30 ÷ 3 = 10 | 21 × 3 = 63
La expresión queda así: 91 - 10 + 63
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
91 - 10 = 81 |
81 + 63 = ?
El error común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta de izquierda a derecha sin mirar prioridades. Ese apuro cambia el camino y puede llevar a una respuesta equivocada. Por eso, este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar detalles que, a simple vista, parecen menores.