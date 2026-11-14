Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista

Cuándo se estrena la segunda temporada de Animal en Netflix con Luis Zahera

La plataforma de streaming ya despejó una de las principales incógnitas que rodeaban a la continuidad de Animal. La segunda temporada llegará el 1 de enero de 2027, por lo que los seguidores podrán comenzar el nuevo año con los capítulos de una comedia que consiguió llamar la atención desde su primera entrega.

La elección de esa fecha también representa una apuesta de Netflix por una producción que ya demostró tener capacidad para conectar con diferentes públicos. La serie no solo consiguió destacarse por su propuesta humorística, sino que también alcanzó una importante repercusión gracias al trabajo de su elenco.

El regreso tendrá nuevamente a Luis Zahera como una de sus principales figuras. El actor gallego interpretó a Antón, un personaje que encontró en el mundo de los animales y en las particularidades de su entorno un escenario ideal para desarrollar situaciones tan absurdas como reconocibles.

La nueva entrega buscará mantener esa combinación que caracterizó a la ficción. La plataforma confirmó que los acontecimientos volverán a desarrollarse alrededor de los personajes que forman parte del universo de 'Animal', aunque habrá incorporaciones y cambios que modificarán el rumbo de la historia.

Luis Zahera y Lucía Caraballo vuelven a encabezar el elenco de Animal

La segunda temporada mantendrá a sus dos principales protagonistas. Luis Zahera y Lucía Caraballo volverán a interpretar a Antón y Uxía, respectivamente, en una historia que incorporará nuevas situaciones y desafíos para ambos personajes.

Zahera regresará con un papel que encaja con el tipo de interpretaciones que marcaron buena parte de su carrera. Su presencia será nuevamente uno de los principales atractivos de la comedia.

Por su parte, Lucía Caraballo continuará formando parte de una historia en la que su personaje tendrá un papel fundamental.

Álvaro Mel se incorpora a la segunda temporada de Animal

Una de las novedades confirmadas para los nuevos capítulos será la llegada de Álvaro Mel, conocido por su participación en Un cuento perfecto.

El actor se incorporará al elenco para interpretar a Mike, quien será el jefe de Antón en el nuevo Kawanda Urban. Su presencia ampliará las relaciones profesionales que forman parte de la historia y tendrá especial relevancia en el desarrollo de la nueva etapa.

La incorporación permitirá introducir una dinámica diferente dentro del entorno laboral de los protagonistas. Mike será una figura importante en el escenario en el que se desarrollarán los nuevos acontecimientos.

Qué se puede esperar del regreso de Animal a Netflix

La segunda temporada tendrá varios elementos que permitirán recuperar el espíritu de la primera entrega y, al mismo tiempo, introducir nuevas situaciones.

Por un lado, la serie conservará a sus protagonistas principales. Luis Zahera y Lucía Caraballo volverán a compartir una historia que tendrá en sus personajes uno de sus principales puntos de apoyo.

Por otro, la incorporación de Álvaro Mel ampliará las posibilidades narrativas y permitirá desarrollar nuevas relaciones dentro del entorno laboral.

El servicio funerario para mascotas también será uno de los grandes elementos diferenciadores de esta entrega. Se trata de una iniciativa que permitirá explorar situaciones relacionadas con los animales de compañía desde una perspectiva humorística.

El 1 de enero de 2027 será el momento de comprobar cómo continúa la historia de Antón y qué sorpresas traerá esta nueva etapa de Animal.

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