El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (8 + 11) - 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (8 + 11) - 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 8² + 3 × 19 - 40
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 3 × 19 - 40
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 19 = 57
La expresión queda así: 64 + 57 - 40
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 57 = 121 |
121 - 40 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos errores rápidos que aparecen cuando una cuenta parece más simple de lo que realmente es.