8 + 11 = 19

La expresión queda así: 8² + 3 × 19 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 19 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 19 = 57

La expresión queda así: 64 + 57 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 57 = 121 |

121 - 40 = ?

Resultado final: 81

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos errores rápidos que aparecen cuando una cuenta parece más simple de lo que realmente es.