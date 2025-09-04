En vivo Radio La Red
Desafío visual
Juego
Juego

Desafío visual: encontrá las 4 estrellas de la sopa de letras en 20 segundos

Cuatro estrellas se esconden entre las letras y tu misión es encontrarlas antes de que se acabe el tiempo.

Los juegos de ingenio siguen ganando terreno en redes sociales y ponen a prueba la agudeza visual de miles de personas. En esta oportunidad, el desafío visual consiste en detectar cuatro estrellas camufladas entre una sopa de letras.

A simple vista parece sencillo, pero no lo es porque el objetivo es encontrarlas en menos de 20 segundos. Se trata de un verdadero desafío para quienes se animen a mirar con atención cada rincón de la sopa de letras. El juego comienza ahora: poné a prueba tu vista y empezá a buscar las estrellas.

Si todavía no diste con las cinco estrellas ocultas, más abajo podés ver la solución. Mientras tanto, podés aprovechar para poner a prueba a amigos, familiares o compañeros de trabajo y ver quién logra encontrarlas en tiempo y forma.

Este tipo de pruebas, además de entretener, ayudan a ejercitar la observación y la concentración. Resolver acertijos visuales como este mantiene activa la mente y estimula la creatividad.

