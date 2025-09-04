Desafío visual: encontrá las 4 estrellas de la sopa de letras en 20 segundos

Los juegos de ingenio siguen ganando terreno en redes sociales y ponen a prueba la agudeza visual de miles de personas. En esta oportunidad, el desafío visual consiste en detectar cuatro estrellas camufladas entre una sopa de letras.
Cuatro estrellas se esconden entre las letras y tu misión es encontrarlas antes de que se acabe el tiempo.
Cuatro estrellas se esconden entre las letras y tu misión es encontrarlas antes de que se acabe el tiempo.
Los juegos de ingenio siguen ganando terreno en redes sociales y ponen a prueba la agudeza visual de miles de personas. En esta oportunidad, el desafío visual consiste en detectar cuatro estrellas camufladas entre una sopa de letras.
A simple vista parece sencillo, pero no lo es porque el objetivo es encontrarlas en menos de 20 segundos. Se trata de un verdadero desafío para quienes se animen a mirar con atención cada rincón de la sopa de letras. El juego comienza ahora: poné a prueba tu vista y empezá a buscar las estrellas.
Si todavía no diste con las cinco estrellas ocultas, más abajo podés ver la solución. Mientras tanto, podés aprovechar para poner a prueba a amigos, familiares o compañeros de trabajo y ver quién logra encontrarlas en tiempo y forma.
Este tipo de pruebas, además de entretener, ayudan a ejercitar la observación y la concentración. Resolver acertijos visuales como este mantiene activa la mente y estimula la creatividad.