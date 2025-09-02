En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío
Manzana
Entretenimiento

Desafío visual: buscá la manzana perdida entre los tomates

Este juego viral en redes sociales, cuyo desafío no debe superar los 10 segundos, pone a prueba la agudeza y la concentración.

El objetivo es encontrar la manzana en 10 segundos. 

El objetivo es encontrar la manzana en 10 segundos. 

Las redes sociales están llenas de contenidos virales y los test visuales se convirtieron en uno de los favoritos de los usuarios. Estos desafíos ponen a prueba nuestras habilidades cognitivas y la capacidad de concentración, generalmente a través de preguntas o imágenes donde hay que identificar objetos escondidos.

Leé también Desafío matemático en menos de 10 segundos: ¿cuánto es 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?
¿Podés resolver correctamente esta secuencia de operaciones? 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25): solo un orden adecuado de las operaciones te llevará al resultado correcto.

Uno de los más recientes propone un reto que parece sencillo: encontrar una manzana escondida entre un montón de tomates. Aunque parezca fácil a primera vista, solo los ojos más entrenados y atentos van a poder descubrirla rápidamente porque la diferencia entre la manzana y los tomates es casi imperceptible.

El desafío no termina en encontrar la fruta: el tiempo límite es de apenas 10 segundos. La imagen muestra muchísimos tomates que parecen idénticos, y hallar la manzana en ese breve lapso deja en evidencia la capacidad de observación y concentración de quien participa.

Desafío visual: buscá la manzana entre los tomates

Observá con atención. Recordá que la diferencia está en un detalle muy pequeño. ¡No te apures! Tenés solo 10 segundos.

tomates-manzana

¿Todavía no la ves?

Si ya te rendiste o querés comprobar si estabas en lo correcto, la fruta buscada se encuentra en la parte superior derecha de la imagen. La clave está en el tallo: la manzana lo tiene distinto al de los tomates.

Acertijos visuales: para qué sirven y cuáles son sus beneficios

tomate-manzana-solucion

Más allá de ser un entretenimiento, estos desafíos ejercitan el cerebro. Según especialistas, los acertijos visuales ayudan a mejorar la atención, la memoria y la concentración, convirtiéndose en un excelente ejercicio mental durante el tiempo libre.

Existen distintos tipos de ejercicios:

  • Acertijos lógicos: ponen a prueba la capacidad de razonamiento e intuición. No requieren conocimientos previos; solo la habilidad para analizar y descifrar lo que se propone.

  • Retos intelectuales: incluyen ejercicios de matemáticas, adivinanzas o relación de objetos, entre otros. El objetivo es despertar la curiosidad y resolver problemas de manera lúdica, usando conocimientos básicos aprendidos a lo largo de la vida.

Los expertos recomiendan incorporar estos ejercicios en la rutina diaria, dado que ejercitan la mente igual que el deporte fortalece el cuerpo. Mantener activa la atención, la memoria y la concentración es tan importante como cuidar la salud física.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Manzana Tomate Hacks
Notas relacionadas
El desafío matemático que confunde a todos pero se resuelve rápido: cuánto es 4 + 5 × 4 - 4 ÷ 4
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (4 + 6 × 2)² ÷ (3² − 1) + (18 ÷ 3 + 2) × (5 − 1)²
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (1.500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar