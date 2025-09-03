Adivinanza en tres pasos: quién es la "Reina" que se esconde en la imagen

Te proponemos un juego: descubrir quién es la "Reina" que se esconde detrás de estas simples pistas. En caso de no adivinar, la identidad se revelará final.
Descubrí en pocos segundos quién es la estrella que comenzó como modelo y conquistó a los argentinos en los 90.
La "Reina..." , cuando el año pasado imitó a Lady Gaga en un programa televisivo.
Pista 1: Hoy tiene 62 años y comenzó su carrera artística posando para revistas para adultos. Posteriormente se consolidó como modelo, conductora, cantante y actriz, destacada por su energía y carisma.
Pista 2: Nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, Río Grande do Sul. En el terreno sentimental, se la recuerda por sus romances con Ayrton Senna, el famoso piloto brasileño de Fórmula 1, y Pelé, leyenda del fútbol mundial.
Pista 3: Alcanzó un gran furor en Argentina: estrenó su programa en Telefe el 6 de mayo de 1991. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, acompañó a los “bajitos” del país con musicales, canciones y juegos durante dos años. Luego tuvo una temporada en Canal 13, mientras su formato se replicaba en 17 países de habla hispana.
Xuxa fue apodada “la reina de los bajitos” y su legado musical incluye éxitos como “Ilariê”, “Luna de cristal”, “Chindolele” y el corte de su película “Super Xuxa Contra o Baixo Astral”, “Arco Iris”.
Vendió entre 30 y 50 millones de discos y acumuló más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. En 2025, su discográfica Som Livre le entregó un reconocimiento por estos logros.
En septiembre de 2024 lanzó el álbum Raridades X, con diez canciones inéditas grabadas en años anteriores, marcando su regreso a la música después de ocho años. En diciembre de 2024 presentó Raridades de Natal, un álbum con canciones navideñas que formaron parte de especiales de televisión entre las décadas de 1980 y 2000.
En 2025 lanzó “Xuxa Só Para Baixinhos 14: Cores”, el primer álbum de la serie en nueve años, con trece canciones inéditas y un dueto con Angélica en la canción “Qual a Cor da Amizade?”.
En televisión regresó a TV Globo después de diez años y se incorporó al programa Fantástico con un nuevo segmento a partir de 2025. En enero de 2025 se sometió a una artroscopia de rodilla en São Paulo, de la cual se recuperó satisfactoriamente.
Mantiene una relación estable con el cantante Junno Andrade desde 2012, y su hija Sasha triunfa como modelo e influencer. Además, Xuxa expresó su intención de mudarse a Italia, en la región de Toscana, junto a su pareja.
Su carrera incluye varios premios, entre ellos dos Latin GRAMMYs, y múltiples nominaciones. Xuxa sigue siendo una figura influyente en la cultura popular latinoamericana, combinando su pasión por la música, la televisión y su compromiso con la familia y la comunidad.