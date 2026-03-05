Descubrimiento astronómico del siglo: un "GPS cósmico" permite trazar el mapa invisible más preciso del universo

Esa misteriosa sustancia es conocida como materia oscura, y se estima que constituye cerca del 85% de toda la materia existente en el cosmos.

En lugar de distribuirse de manera uniforme, esta materia se organiza en enormes estructuras llamadas halos de materia oscura. Estos halos funcionan como verdaderas “estructuras de soporte” del universo, ya que su gravedad es la que permite que las galaxias se formen y permanezcan unidas.

Cada galaxia conocida —incluida la Vía Láctea— está rodeada por uno de estos halos invisibles que actúa como una especie de esqueleto gravitatorio.

El problema es que, al no poder observarse directamente, los científicos deben reconstruir su distribución mediante modelos matemáticos y simulaciones cosmológicas.

Y allí es donde entra en juego el nuevo sistema desarrollado por los investigadores españoles.

El “GPS cósmico” que permite navegar el universo invisible

El modelo presentado por los científicos fue bautizado informalmente como “GPS cósmico”, ya que permite ubicar y contabilizar con precisión las estructuras invisibles del universo, de forma similar a cómo un GPS permite localizar puntos en la Tierra.

En términos científicos, el trabajo consiste en perfeccionar lo que los cosmólogos llaman “función de masa de los halos”.

Este concepto no se refiere a una lista concreta de objetos individuales, sino a una descripción estadística del número de halos existentes según su masa y su momento en la historia del universo.

En otras palabras, el modelo indica cuántos halos pequeños, medianos o gigantes existen en cada etapa de la evolución cósmica.

Gracias a este nuevo enfoque, los investigadores lograron crear el censo más detallado jamás realizado de estas estructuras invisibles.

El sistema permite estudiar la evolución de los halos desde el nacimiento del universo hasta la actualidad, abarcando toda la historia cosmológica conocida.

Un censo cósmico a lo largo de 13.800 millones de años

Uno de los mayores logros de esta investigación es que el modelo es capaz de describir la evolución de los halos durante todo el desarrollo del universo, desde poco después del Big Bang hasta la época actual.

Esto significa que los científicos ahora pueden reconstruir cómo se fue formando la red cósmica que conecta galaxias y cúmulos galácticos.

Los halos no son todos iguales. De hecho, existen enormes diferencias entre ellos.

Algunos contienen galaxias diminutas, con pocas estrellas y masa relativamente pequeña.

Otros, en cambio, albergan galaxias comparables a la Vía Láctea, que poseen cientos de miles de millones de estrellas.

Pero también existen halos gigantescos que pueden contener cúmulos completos de galaxias, en los que se reúnen cientos o incluso miles de galaxias en una misma región del espacio.

Comprender la distribución de estos halos es clave para entender cómo se organizan las estructuras del universo a gran escala.

Un avance que corrige errores de modelos anteriores

El nuevo modelo desarrollado por los investigadores representa un avance importante respecto de aproximaciones previas.

Durante años, los cosmólogos utilizaron métodos que simplificaban la formación de estructuras en el universo, asumiendo que la materia colapsaba de manera simétrica y esférica bajo la influencia de la gravedad.

Sin embargo, las simulaciones más recientes demostraron que la realidad es mucho más compleja.

Las regiones donde se forman galaxias presentan formas irregulares, deformadas y altamente dinámicas, lo que hace que los modelos simples generen errores significativos.

En algunos casos, esas aproximaciones podían desviarse hasta un 80% al describir el universo primitivo, lo que limitaba su utilidad para comparar con observaciones reales.

El nuevo “GPS cósmico” corrige estas limitaciones al incorporar procesos físicos más realistas en la formación de los halos.

De esta manera, el modelo logra reproducir con mucha mayor fidelidad la evolución de las estructuras cósmicas.

El secreto del modelo: entender cómo colapsa la materia

Uno de los aspectos clave del avance científico está en cómo los investigadores describen el proceso de colapso gravitatorio.

Cuando la materia del universo comienza a concentrarse bajo su propia gravedad, no lo hace formando esferas perfectas. En realidad, el colapso genera estructuras irregulares, alargadas y complejas.

El nuevo modelo incorpora esta realidad en sus cálculos, lo que permite representar con mayor precisión la formación de los halos de materia oscura.

Este enfoque fue denominado modelo GPS+, una versión mejorada de métodos anteriores utilizados en cosmología.

Gracias a este sistema, los investigadores pueden predecir con mayor exactitud cuántos halos deberían existir en distintas etapas de la historia cósmica.

Una herramienta clave para estudiar el universo profundo

El impacto del descubrimiento no se limita a la teoría.

Contar con un modelo preciso sobre la distribución de los halos de materia oscura permite comparar los cálculos teóricos con las observaciones astronómicas reales.

Esto resulta esencial para evaluar si los modelos actuales del universo —incluidos aquellos que describen la materia oscura y la energía oscura— coinciden con lo que observan los telescopios.

En los próximos años, varios proyectos internacionales de observación del cielo profundo generarán cantidades gigantescas de datos cosmológicos.

Entre ellos se encuentran telescopios espaciales y terrestres diseñados para estudiar la estructura del universo a gran escala.

El nuevo modelo podría convertirse en una herramienta fundamental para interpretar esa información y comprobar si nuestras teorías sobre el cosmos son correctas.

El misterio de la materia oscura sigue abierto

A pesar de los avances, la materia oscura continúa siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna.

Los científicos saben que existe porque su gravedad afecta el movimiento de las galaxias y la forma en que se curva la luz en el espacio, un fenómeno conocido como lente gravitacional.

Sin embargo, nadie ha logrado detectarla directamente.

Existen diversas hipótesis sobre su naturaleza: algunas teorías sugieren que podría estar formada por partículas subatómicas aún desconocidas, mientras que otras proponen explicaciones alternativas relacionadas con nuevas leyes de la gravedad.

En este contexto, mejorar la comprensión de cómo se distribuye la materia oscura en el universo puede ofrecer pistas cruciales sobre su verdadera naturaleza.

Un paso más hacia la comprensión del cosmos

El desarrollo del “GPS cósmico” representa un avance significativo en la cosmología moderna.

Al permitir un censo mucho más preciso de los halos de materia oscura, el modelo ofrece una herramienta poderosa para comprender cómo surgieron las galaxias y cómo evolucionó el universo desde sus primeras etapas.

Además, proporciona un marco teórico más sólido para analizar los datos que llegarán de las próximas generaciones de telescopios y misiones espaciales.

En definitiva, este trabajo no solo mejora la precisión de los modelos cosmológicos actuales, sino que también abre la puerta a nuevos descubrimientos sobre la estructura profunda del universo.

Mientras los científicos continúan explorando el cielo con instrumentos cada vez más avanzados, herramientas como este GPS cósmico permitirán navegar con mayor claridad en el inmenso y todavía misterioso mapa invisible del cosmos.