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Terror en una escuela: un joven atacó a sus compañeros con una cadena y dejó 9 heridos

Aldana, compañera del atacante, habló en exclusiva con A24 y relató cómo comenzó la agresión dentro del aula. “Nunca pensé que podía pasar algo así”, aseguró.

Terror en una escuela: el relato de una compañera del joven que atacó con una cadena de motos y dejó 9 heridos

Terror en una escuela: el relato de una compañera del joven que atacó con una cadena de motos y dejó 9 heridos

Un violento episodio sorprendió a una escuela de Gualeguaychú, donde un alumno de 20 años atacó a sus compañeros con una cadena de moto. Tras la conmoción, una estudiante y compañera del agresor brindó su testimonio y reconstruyó cómo se desató el hecho que dejó al menos nueve heridos.

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Aldana explicó que todo comenzó en apariencia como una jornada normal: “En el primer módulo estaba todo bien”. Sin embargo, la situación cambió cuando el joven empezó a molestar a uno de sus compañeros, a quien describen como “el más tímido”. Según su relato, cuando otro alumno le pidió que se calmara, reaccionó con violencia.

“Se enojó, retrocedió, buscó la cadena en la mochila y fue a pegarle”, explicó.

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"Se dio cuenta que estaba por pegarle y puso la mano"

La joven detalló que una compañera logró advertir la agresión segundos antes del golpe. “Mi compañera se dio cuenta que estaba por pegarle y puso la mano. Ahí fue donde le pegó en el brazo”, relató.

Ese fue el inicio de una secuencia que terminó con nueve estudiantes heridos, entre ellos varias mujeres, con quienes el agresor se ensañó particularmente.

Consultada sobre el comportamiento del atacante, Aldana aseguró que no había antecedentes de violencia de esta magnitud. “A veces estaba tranquilo y otras enojado, decía malas palabras, pero nunca había hecho algo así”, sostuvo.

También descartó que el agresor estuviera aislado del grupo: “Estaba integrado, hablaba con compañeros. No estaba solo”.

Un conflicto previo y señales ignoradas

La estudiante también contó que el agresor solía ser expulsado de los grupos de WhatsApp del curso, aunque aclaró que no era por situaciones graves. “Mandaba fotos o hablaba de cualquier cosa menos de la escuela. Por eso lo sacaban, pero después lo volvían a agregar”, explicó.

Tras el ataque, el alumno se dio a la fuga, pero antes habría lanzado una advertencia que generó temor. “Dijo que sabía a qué hora entrábamos y salíamos y que nos iba a matar a todos”, relató Aldana.

Ante este escenario, la joven fue contundente: “Yo creo que necesitamos más seguridad”.

Clases sin suspensión y preocupación en la comunidad

Pese a la gravedad del hecho, las clases continuaron con normalidad en el establecimiento, sin suspensión de actividades. El agresor fue demorado en una comisaría, aunque, según trascendió, podría recuperar la libertad en los próximos días.

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