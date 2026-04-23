¿Se pierde el Mundial 2026? Se conocieron los resultados de los estudios de Lamine Yamal

Sin embargo, los especialistas llaman a la cautela. El doctor Pedro Luis Ripoll, referente en medicina deportiva, advirtió en la ‘Cadena Ser’ que “esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado". El experto enfatizó que el cuerpo médico debe ser extremadamente precavido con los plazos para evitar complicaciones futuras.

Cuándo debuta España en el Mundial y llegará Lamine Yamal

El calendario de la "Roja" permite cierto margen de maniobra para la estrella del Barcelona. Lamine debe concentrarse con la selección española el 30 de mayo en Las Rozas, apenas un día antes de que se entregue la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio.

España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, por lo que, de cumplirse los plazos de 6 semanas, el delantero no tendría inconvenientes para ser de la partida. Previo al estreno, el equipo nacional tiene programados dos amistosos de rodaje:

4 de junio: Frente a Irak en La Coruña (a confirmar).

8 de junio: Ante Perú en Puebla, México.

En estos encuentros de preparación, se espera que Lamine pueda empezar a sumar sus primeros minutos de fútbol competitivo tras la rehabilitación, asegurando su ritmo de juego de cara al inicio de la fase de grupos.