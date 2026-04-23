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¿Se pierde el Mundial 2026? Se conocieron los resultados de los estudios de Lamine Yamal

Tras el susto por sus lágrimas al retirarse del campo, el Barcelona confirmó la lesión que sufrió el delantero. ¿Juega o no la próxima Copa del Mundo?

¿Se pierde el Mundial 2026? Se conocieron los resultados de los estudios de Lamine Yamal

El fútbol español respira con mayor tranquilidad tras horas de incertidumbre. Lamine Yamal se realizó estudios médicos esta mañana que confirmaron que no se perderá el Mundial, a pesar de la preocupante imagen que dejó el pasado martes al retirarse del campo con gestos de dolor y lágrimas tras patear un penal.

Leé también La contundente respuesta de Lamine Yamal cuando lo quisieron comparar con Lionel Messi
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El FC Barcelona emitió un comunicado oficial detallando que el joven delantero padece “una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)“. Si bien la noticia implica que el atacante no volverá a vestir la camiseta azulgrana en lo que resta de la temporada, el panorama con la selección nacional es optimista.

Cuánto tiempo estará Lamine Yamal fuera de las canchas

Según informaron los principales medios españoles, la lesión no es de gravedad extrema, pero le demandará entre 4 y 6 semanas de recuperación. El club catalán especificó que el futbolista seguirá un “plan de tratamiento conservador” con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones físicas a la cita máxima en junio.

Sin embargo, los especialistas llaman a la cautela. El doctor Pedro Luis Ripoll, referente en medicina deportiva, advirtió en la ‘Cadena Ser’ que “esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado". El experto enfatizó que el cuerpo médico debe ser extremadamente precavido con los plazos para evitar complicaciones futuras.

Cuándo debuta España en el Mundial y llegará Lamine Yamal

El calendario de la "Roja" permite cierto margen de maniobra para la estrella del Barcelona. Lamine debe concentrarse con la selección española el 30 de mayo en Las Rozas, apenas un día antes de que se entregue la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio.

España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, por lo que, de cumplirse los plazos de 6 semanas, el delantero no tendría inconvenientes para ser de la partida. Previo al estreno, el equipo nacional tiene programados dos amistosos de rodaje:

  • 4 de junio: Frente a Irak en La Coruña (a confirmar).

  • 8 de junio: Ante Perú en Puebla, México.

En estos encuentros de preparación, se espera que Lamine pueda empezar a sumar sus primeros minutos de fútbol competitivo tras la rehabilitación, asegurando su ritmo de juego de cara al inicio de la fase de grupos.

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