Qué es una nefrectomía parcial, la operación que le practicaron a Charly García

El icónico músico argentino Charly García, de 74 años, fue sometido el 22 de abril de 2026 a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en la Ciudad de Buenos Aires.
El músico argentino fue sometido a una nefrectomía parcial en el marco de una cirugía programada.
Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial, en el marco de una cirugía programada.
El icónico músico argentino Charly García, de 74 años, fue sometido el 22 de abril de 2026 a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según confirmó su manager, Guillermo Tato Vega, se trató de una cirugía programada que se desarrolló sin complicaciones. “Salió todo bien”, fue el mensaje que transmitió para llevar tranquilidad a los fanáticos.
El motivo de la intervención fue la detección de un nódulo renal en uno de los riñones. Tras la operación, el músico permanece internado en una habitación común, con evolución favorable y bajo observación médica constante. Como parte del postoperatorio, los profesionales iniciaron un tratamiento de diálisis para acompañar y preservar la función renal durante esta etapa de recuperación.
Una nefrectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa un riñón en su totalidad o de manera parcial, según el cuadro clínico del paciente. Se indica principalmente cuando existe una lesión, un tumor renal u otra afección que compromete parte del órgano.
En la nefrectomía parcial, los especialistas retiran únicamente la porción afectada del riñón junto con un pequeño margen de tejido sano. El objetivo es preservar la mayor cantidad posible de tejido renal funcional. Esta técnica es cada vez más utilizada, ya que permite mantener una buena función renal y reduce el riesgo de insuficiencia renal crónica a largo plazo.
Los riñones son órganos vitales: filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y regulan el equilibrio de líquidos, electrolitos y la presión arterial. Por eso, siempre que sea posible y seguro, los médicos priorizan conservar parte del órgano en lugar de extraerlo por completo.