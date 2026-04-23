Qué es una nefrectomía parcial, la operación que le practicaron a Charly García

En la nefrectomía parcial, los especialistas retiran únicamente la porción afectada del riñón junto con un pequeño margen de tejido sano. El objetivo es preservar la mayor cantidad posible de tejido renal funcional. Esta técnica es cada vez más utilizada, ya que permite mantener una buena función renal y reduce el riesgo de insuficiencia renal crónica a largo plazo.

Los riñones son órganos vitales: filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y regulan el equilibrio de líquidos, electrolitos y la presión arterial. Por eso, siempre que sea posible y seguro, los médicos priorizan conservar parte del órgano en lugar de extraerlo por completo.