Queso fresco casero: cómo hacerlo con solo 3 ingredientes, en simples pasos y exquisito

Sazonado: una vez que la leche está caliente, se añade la cucharada de sal y se mezcla bien para integrarla.

Formación del cuajo (el paso clave): cuando la leche alcanza el hervor, se incorpora el jugo de limón. Se cocina la mezcla durante 10 minutos, revolviendo constantemente. Durante este proceso se observará cómo el queso, es decir los grumos, se forma de manera gradual, separándose del suero.

Filtrado: se prepara un colador con una tela de algodón limpia o gasa y se vierte la preparación para separar el queso del líquido. Es aconsejable no desechar el suero, dado que es nutritivo y apto para el consumo.

queso-grumo

Prensado: se retuerce la tela para eliminar el suero restante y luego se coloca el queso sobre un colador apoyado en otra cacerola. Para darle consistencia, se lo presiona con un objeto pesado y se deja reposar durante dos horas, permitiendo que termine de drenar el líquido.

Como alternativa, también se puede colocar el queso dentro de un molde con pequeños orificios, lo que facilita que el suero siga escurriendo mientras toma forma, logrando una textura más firme y pareja.

Luego de este último paso, el queso está listo para su consumo.