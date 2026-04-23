Mirtha Legrand rompió el silencio y aclaró por qué no hará su programa otra vez: "Sigo..."

Además, detallaron que la preocupación de los profesionales estaría puesta en sus vías respiratorias, ya que la conductora todavía arrastraría tos y no querrían exponerla a las bajas temperaturas del estudio ni al aire acondicionado.

Lo cierto es que PrimiciasYa habló con Mirtha Legrand y la diva se refirió por primera vez sobre su estado de salud: "Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome".

Por estas horas, mientras Mirtha continúa con reposo, todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.