Día del Escudo Nacional: cómo surgió y por qué se celebra cada 12 de marzo

No se trató de una ley que declarara formalmente el escudo como símbolo patrio, algo que llegaría recién en 1944 con el Decreto N.º 10.302 del presidente Edelmiro Farrell, que uniformó su diseño y prohibió modificaciones, sino de una decisión práctica que consolidó el emblema.

Su rápida difusión se debió en gran parte a que Manuel Belgrano lo empleó como distintivo en las tropas bajo su mando durante las campañas libertadoras, lo que contribuyó a su consagración como emblema de la naciente nación.

escudonacional

El diseño ovalado, dividido en campos celeste y blanco, los colores patrios, lleva un fuerte simbolismo republicano. Las dos manos derechas entrelazadas representan la unión fraterna de las provincias. El gorro frigio sobre la pica evoca la libertad conquistada y defendida. El sol naciente anuncia el amanecer de una patria independiente. La corona de laureles celebra el triunfo de la emancipación y la cinta con los colores nacionales refuerza la identidad argentina.

Hoy, más de dos siglos después, el Escudo Nacional está presente en billetes, monedas, pasaportes, edificios públicos, embajadas y documentos oficiales. Sigue siendo un recordatorio vivo de los valores que impulsaron la independencia, la unión en la diversidad, la defensa de la libertad y la construcción de una nación soberana.