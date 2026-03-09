Martín Rappallini, presidente de la UIA en A24: "La industria está en proceso de transición"

Sin embargo, planteó que existen múltiples factores que afectan la competitividad y que no dependen directamente de las empresas. Entre ellos mencionó la presión impositiva, los costos logísticos, las tasas de interés y distintas burocracias que encarecen la producción.

“Hay muchas distorsiones que siguen existiendo en la Argentina y que no son de los industriales”, sostuvo.

Sobre la ley de Modernización del Trabajo, dijo: "Creo que la nueva ley es un marco previsible muy bueno para los próximos 20 años y creo que va a normalizar las relaciones laborales".

El debate sobre el tipo de cambio

“Desde la UIA nunca hablamos del tipo de cambio, hablamos de las distorsiones. Porque sabemos que cuando se corrige el tipo de cambio, a los tres meses volvés a tener el mismo problema”, explicó.

Para el dirigente, el foco debería estar puesto en generar condiciones de competitividad para que sea el mercado el que determine qué sectores pueden desarrollarse.

Preocupación por la caída del consumo

Otro de los puntos que marcó el presidente de la UIA fue la situación de la actividad económica. Según indicó, varios sectores industriales atraviesan una caída importante en la demanda. “Estamos preocupados por la actividad porque no se termina de recuperar”, aseguró.

En ese sentido, explicó que muchas empresas enfrentan un escenario complejo porque deben reacomodar precios mientras las ventas disminuyen.

“Hay sectores que tienen caída de actividad de hasta un 25% y al mismo tiempo están en un proceso de ajuste de precios. Estás vendiendo menos y a menor precio”, detalló.

Entre los rubros más afectados mencionó textil, calzado, metalmecánica y materiales para la construcción.

El rol de la industria en la economía

Durante la charla, Rapallini también defendió la importancia del sector industrial dentro de la economía argentina. Según explicó, la industria representa alrededor del 20% del PBI y cerca del 30% de la recaudación, además de generar millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

“Cuando recorrés la Argentina ves que la industria está en cada ciudad y en cada pueblo”, señaló.

También remarcó el peso de las pequeñas y medianas empresas en el entramado productivo. “Las pymes representan cerca del 97% de las empresas y son fundamentales en el empleo”, explicó.

uia3.jpg

Sobre la relación con el Ejecutivo, Rappallini afirmó que existe diálogo permanente con los funcionarios, aunque reconoció diferencias sobre la velocidad de algunas medidas económicas.

“Tenemos conversaciones permanentes con el Gobierno. Coincidimos en la integración al mundo, pero por ahí tenemos diferencias en las velocidades”, sostuvo.

“La integración al mundo no es solo abrir la economía. El Estado tiene que generar condiciones para que las empresas que compiten globalmente puedan ser competitivas”, concluyó.