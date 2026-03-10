El Chino Darín brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios

El protagonista será engañado por un supuesto cazatalentos que le ofrecerá un contrato para desarrollar su carrera musical en Europa. Convencido de que ese viaje cambiará su vida, aceptará la propuesta sin imaginar que detrás de la oferta se esconde un plan mucho más complejo.

Cuando llegue a su destino descubrirá que fue manipulado. En lugar de un escenario musical, se encontrará en el corazón de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, la vida del cantante dará un giro radical.

Lejos de su tierra y atrapado en un contexto político y militar extremo, comenzará a verse envuelto en una serie de acontecimientos inesperados. Poco a poco comprenderá que su presencia allí podría tener un propósito mucho mayor que el de cantar tango en escenarios europeos.

Qué dijo Sebastián Borensztein, autor y director

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.

Ficha técnica de la nueva serie de Netflix

Guion y Dirección: Sebastián Borensztein

Protagonizada por Chino Darín Productores ejecutivos: Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin

Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin Una producción de: Kenya Films y K&S Films

