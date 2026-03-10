En vivo Radio La Red
Violento choque entre un colectivo del Servicio Penitenciario y una camioneta: hay 2 muertos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 45, de la Autopista Rosario-Santa Fe. Tras el impacto, el vehículo de menor porte terminó completamente destruido y volcado sobre la calzada.

Grave accidente en la autopista Rosario–Santa Fe: un colectivo del Servicio Penitenciario chocó con una camioneta

Un violento accidente de tránsito se produjo en la Autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. En el siniestro estuvieron involucrados un colectivo que trasladaba personal penitenciario y una camioneta, y el choque dejó al menos dos personas fallecidas.

El hecho ocurrió alrededor del kilómetro 45 de la autopista, en el carril que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe, en el tramo comprendido entre Oliveros y Timbúes.

Según los primeros datos, una de las víctimas viajaba en la camioneta, una Fiat Toro blanca, mientras que la otra se encontraba en el colectivo. Tras el impacto, el vehículo de menor porte terminó completamente destruido y volcado sobre la calzada.

Cómo fue el choque

De acuerdo con la información preliminar, el micro perteneciente a la empresa Laguna Paiva colisionó con la camioneta mientras circulaban por la autopista.

Las imágenes registradas en el lugar muestran a la Fiat Toro con el frente destrozado y volcada sobre la ruta, mientras que el colectivo quedó detenido varios metros fuera de la carpeta asfáltica. A pesar de la violencia del impacto, el micro no volcó.

El colectivo trasladaba agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe que se dirigían desde la localidad de Piñero hacia la capital provincial. En principio, los efectivos no habrían sufrido heridas de gravedad, aunque algunos fueron asistidos por golpes y contusiones.

Operativo de rescate y heridos

Tras el choque, varias personas quedaron atrapadas dentro de la camioneta, por lo que se desplegó un amplio operativo de emergencia para rescatar a los ocupantes.

Algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Granaderos a Caballo para recibir atención médica.

Además, se informó que un helicóptero sanitario se dirigía hacia la zona para colaborar con el traslado de las víctimas más comprometidas.

Debido a la magnitud del siniestro y al trabajo de los equipos de rescate, las autoridades dispusieron el corte total de la autopista Rosario–Santa Fe.

El tránsito quedó interrumpido en dos puntos: kilómetro 30 en sentido hacia el norte y kilómetro 51 en sentido hacia Rosario.

Personal de emergencias, fuerzas de seguridad y rescatistas continúan trabajando en el lugar, mientras las autoridades recomiendan evitar la zona y circular con extrema precaución en los accesos cercanos a la autopista.

