La picante chicana de Elba Marcovecchio a Wanda Nara por la división de bienes con Icardi: "En Italia le dicen..."

La abogada ahí lanzó una picante chicana sobre cómo considera la Justicia de ese país al planteo de Wanda Nara: "En Italia le dicen: señora usted se presenta como María la del barrio pero es Thalía, no María la del barrio", haciendo referencia a la ficción protagonizada por la cantante mexicana en 1995.

Marcovecchio dejó en claro que Mauro Icardi tiene intenciones de terminar con el duelo judicial con su ex y además destacó el apoyo que recibe de la pareja, la China Suárez: "Mauro quiere terminar con todo esto. Fijate esto: por una fatídica noche firma una distribución de bienes tremendo".

"La parte de la cintura para abjo de la China tiene que cotizar en bolsa", observó con humor Moria Casán. "Elos son felices y él está contenido. Por otra parte, imaginate en el lugar de Eugenia, hay que tener de ex a Wanda eh. Alguna que otra mujer lo pensaría", concluyó la letrada.

La polémica teoría de Moria Casán sobre la boda de Wanda Nara y Martín Migueles

Nazarena Di Serio se metió de lleno en la versión de boda entre Wanda Nara y Martín Migueles y deslizó acerca de la máxima enemiga de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Ayer a la tarde la China Suárez subió una historia con Mauro Icardi y en la mano se ve una alianza”. El panelista sumó además que el delantero compartió un posteo con una frase sugestiva: “Todo está más cerca de lo que parece”.

Gustavo Méndez aportó datos concretos sobre el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la posibilidad de un nuevo casamiento para el futbolista.

“Tenemos fecha. El jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi legalmente se puede casar con la María Eugenia Suárez Riveiro”, dijo el periodista.

Esta revelación fue suficiente para que Moria Casán disparara sin filtro su teoría sobre el pedido de matrimonio que recibió Wanda por parte de Migueles.

Con ironía y picardía, la conductora aseguró: "Cuando falte un minuto para las 0 horas se está casando Wanda. Te lo firmo ante escribano, porque quiere ganarle”.