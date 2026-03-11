A24.com

La picante chicana de Elba Marcovecchio a Wanda Nara por la división de bienes con Icardi: "En Italia le dicen..."

Elba Marcovecchio se refirió a la batalla judicial de Mauro Icardi con Wanda Nara a días que llegue la fecha de la división de bienes en Italia.

11 mar 2026, 13:10
El 25 de marzo se dará la audiencia de división de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la escandalosa separación. En ese contexto, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista del Galatasaray, dio detalles del litigio entre las partes y lanzó una picante chicana contra la ex de su defendido.

“El 25 de marzo es la división. Todo ese patrimonio es el que se está discutiendo. ¿De qué trabajo sale? De Mauro trabajando en la cancha como ustedes saben. Estaban casados bajo un régimen de ganancialidad. ¿Cómo se distribuye? Conforme al régimen que adoptó el matrimonio en ese momento que es de la ganancialidad", comenzó la letrada en charla con La mañana con Moria (El Trece).

Y remarcó al repecto: "Es decir es un término demasiado amplio, en este caso lo marca la ley: bien ganancial. Después sí hacen un régimen de separción de bienes, en donde ella se queda con la mayor parte del patrimonio. Entonces se está reviendo si esa división de bienes fue justa o no".

Luego, Elba Marcovecchio remarcó que la mediática solicitó una pensión para ella y no para sus hijas: "La afección en el adulterio no va a ser en la división de bienes sino en la pensión alimenticia que ella pide a su favor. En Italia Wanda pide una pensión alimentaria que le pase Mauro mensual o anualmente para ella, no para las chicas. La demanda de alimentos definitiva no la presentó nunca, que es lo que venimos planteando".

La abogada ahí lanzó una picante chicana sobre cómo considera la Justicia de ese país al planteo de Wanda Nara: "En Italia le dicen: señora usted se presenta como María la del barrio pero es Thalía, no María la del barrio", haciendo referencia a la ficción protagonizada por la cantante mexicana en 1995.

Marcovecchio dejó en claro que Mauro Icardi tiene intenciones de terminar con el duelo judicial con su ex y además destacó el apoyo que recibe de la pareja, la China Suárez: "Mauro quiere terminar con todo esto. Fijate esto: por una fatídica noche firma una distribución de bienes tremendo".

"La parte de la cintura para abjo de la China tiene que cotizar en bolsa", observó con humor Moria Casán. "Elos son felices y él está contenido. Por otra parte, imaginate en el lugar de Eugenia, hay que tener de ex a Wanda eh. Alguna que otra mujer lo pensaría", concluyó la letrada.

La polémica teoría de Moria Casán sobre la boda de Wanda Nara y Martín Migueles

Nazarena Di Serio se metió de lleno en la versión de boda entre Wanda Nara y Martín Migueles y deslizó acerca de la máxima enemiga de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Ayer a la tarde la China Suárez subió una historia con Mauro Icardi y en la mano se ve una alianza”. El panelista sumó además que el delantero compartió un posteo con una frase sugestiva: “Todo está más cerca de lo que parece”.

Gustavo Méndez aportó datos concretos sobre el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la posibilidad de un nuevo casamiento para el futbolista.

“Tenemos fecha. El jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi legalmente se puede casar con la María Eugenia Suárez Riveiro”, dijo el periodista.

Esta revelación fue suficiente para que Moria Casán disparara sin filtro su teoría sobre el pedido de matrimonio que recibió Wanda por parte de Migueles.

Con ironía y picardía, la conductora aseguró: "Cuando falte un minuto para las 0 horas se está casando Wanda. Te lo firmo ante escribano, porque quiere ganarle”.

