La razón por la que Mauro Icardi desde hoy podría casarse con la China Suárez en pleno divorcio con Wanda Nara

Por otro lado, remarcó que son otros bienes los que están disputándose. “Los autos están en un garage cerrado, la famosa Lamborghini ploteada de rosa, todo ese patrimonio está en disputa y hay una causa abierta", explicó y dejó en claro que Mauro y Wanda se casaron bajo el régimen de ganancialidad, motivo por el cual todo lo adquirido durante el matrimonio debe dividirse según impone la ley. No obstante, como la pelea continúa, será el juez quien termine decidiendo de qué manera se reparten los bienes.

Icardi - Wanda divorciados - captura La mañana con Moria

Cuál fue la tajante advertencia de Maxi López ante la posible llegada de Mauro Icardi a River

Después de pasar unos días en Europa junto a su familia, Maxi López volvió el lunes a la Argentina. El ex delantero había viajado a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y con sus hijos más chicos, Elle y Lando, antes de retomar sus compromisos en el país.

A su llegada, el ex futbolista dialogó con las cámaras de LAM (América TV), donde se refirió tanto a sus próximos desafíos profesionales como a los planes personales que tiene en mente ahora que proyecta establecerse de manera definitiva en la Argentina.

En ese sentido, Maxi López se mostró entusiasmado con su presente en los medios y adelantó algunos detalles de lo que viene en su carrera vinculada al streaming y la televisión.

“Me gustó el streaming. Creo que esto va a ser algo diferente, deportivo, con gente que ya conozco. En Olga estaba contratado para el verano en Mar del Plata y la verdad que la pasé genial. Hay charlas con mi agente pero ahora me tengo que concentrar en lo que cerré, el streams de Telefe, y hay otros proyectos por el mismo canal, así que contento”, expresó sobre los trabajos que tiene en carpeta para los próximos meses.

Embed

Además, el ex de Wanda Nara habló de cómo será su nueva etapa en el país, sobre todo pensando en estar más cerca de sus hijos mayores. En ese marco, explicó cuándo se sumará su familia a la vida en la Argentina.

“Mi familia vendría cuando el gordo reciba los refuerzos de las vacunas, así que cuando esté vacunado y autorizado por el pediatra viaja. Ya elegí una casa, la están adaptando porque hay que hacerle unas cositas, pero ya está”, contó al respecto.

Durante la entrevista también surgió el tema de la vida sentimental de Wanda Nara, luego de que la empresaria compartiera en redes una imagen junto a Martín Migueles en Italia, donde llamó la atención el anillo de compromiso que lucía en su mano.

Al ser consultado por esa situación, Maxi López reaccionó con sorpresa y respondió con humor: “¡Cuántas noticias lindas! Recién me entero todo esto. ¿Qué le diría a Migueles? Es una experiencia que tiene que vivir él, seguramente se van a divertir. Si están bien, yo estoy bien. De casarse no me dijo nada, me lo están diciendo ustedes. Si es feliz que se case”.

Sobre el final de la nota, el ex delantero también fue consultado por los rumores que vinculan a Mauro Icardi con un posible futuro en River Plate. Lejos de esquivar el tema, fue directo: “Necesitamos alguien que haga goles, así que venga el que quiera mientras haga goles y River mejore”.

Ante la repregunta de si iría a verlo a un palco junto a Wanda Nara, Maxi López respondió entre carcajadas: “Sos re retorcido, terrible. Vamos a ver qué pasa”.