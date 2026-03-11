Beneficio para jubilados de ANSES: los supermercados que ofrecen hasta 25% de descuento

Supermercados

Jumbo, Disco y Vea: hasta 25% con el “Martes Jubilados”

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que forman parte del grupo Cencosud, ofrecen un descuento base del 10% para jubilados y pensionados durante gran parte de la semana.

Este beneficio suele aplicarse de lunes a jueves dentro del programa de beneficios vinculado a ANSES, aunque en determinados rubros, como perfumería o productos de limpieza, la rebaja puede alcanzar el 20%.

El ahorro más importante llega los martes, cuando estas cadenas activan la promoción conocida como “Martes Jubilados”. Ese día el descuento puede llegar al 25%, con un tope mensual de $25.000 por cuenta, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación y en compras presenciales.

Día: 10% de descuento los lunes

En las tiendas de Día, los jubilados y pensionados también cuentan con un beneficio específico. La cadena ofrece un 10% de descuento, especialmente los lunes, día en el que suele concentrarse la promoción.

A diferencia de otros supermercados, el límite se aplica por operación y no por mes. El reintegro tiene un tope de $2.000 por compra, lo que significa que el descuento se aprovecha mejor en compras de menor monto.

En el caso de quienes cobran su jubilación a través del Banco Provincia, se puede sumar además el beneficio de la aplicación Cuenta DNI, que ofrece un 5% adicional en supermercados seleccionados, entre los que se encuentra esta cadena.

Chango Más: descuentos toda la semana

Otra opción disponible es la cadena ChangoMás, que ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados de lunes a domingo.

En este caso el beneficio tiene dos límites diferentes: un tope de $1.000 por transacción y un máximo acumulado de $15.000 por mes.

A su vez, los clientes previsionales del Banco Supervielle pueden acceder a una promoción adicional. Los martes, este banco ofrece 20% de descuento en algunas cadenas de supermercados, incluyendo Chango Más, Jumbo, Disco y Vea, pagando con tarjeta de débito o mediante QR, según las condiciones vigentes.

Carrefour: hasta $35.000 de reintegro

La cadena Carrefour también mantiene un programa de beneficios orientado a jubilados y adultos mayores. A través del programa Mi Carrefour, quienes tengan más de 60 años o cobren prestaciones de ANSES pueden acceder a un 10% de descuento de lunes a viernes.

Uno de los puntos más destacados de esta promoción es el tope mensual, que puede alcanzar los $35.000 de ahorro.

Sin embargo, el beneficio no suele acumularse con otras promociones, por lo que es recomendable revisar las condiciones antes de pagar. Además, Carrefour suele lanzar promociones adicionales según el formato del local, ya sea Hiper, Market, Express, Maxi o tienda online, lo que puede generar variaciones en el descuento final.

Descuentos extra con bancos

Además de los beneficios que ofrecen las cadenas de supermercados, muchos jubilados pueden sumar promociones adicionales de bancos, lo que amplía el ahorro final.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Banco Nación : 5% de descuento extra pagando con la billetera MODO .

Banco Galicia : promociones que pueden llegar hasta 25% de descuento según el día.

Banco Supervielle : 20% de ahorro los martes en determinadas cadenas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: 5% adicional en supermercados seleccionados.

Estas promociones suelen tener topes mensuales o por operación, por lo que es recomendable revisar las condiciones antes de realizar la compra.