Policiales
Jubilado
Femicidio
Investigación

Un jubilado denunció que su joven pareja se suicidó: cómo descubrieron que fue un femicidio

Un hombre de 78 años fue detenido por el crimen de una joven mujer de 31 años de nacionalidad dominicana.

Un jubilado denunció que su joven pareja se suicidó: cómo se descubrió que fue un femicidio

Un jubilado denunció que su joven pareja se suicidó: cómo se descubrió que fue un femicidio

Conmoción en Tigre por el femicidio de una mujer dominicana de 31 años que fue hallada con un disparo en el rostro en su vivienda de la localidad de El Talar. Por el hecho, la Policía detuvo a su pareja, un hombre de 78 años, quien inicialmente intentó engañar a los investigadores asegurando que se había tratado de un suicidio.

Caso Malena Maidana: arrestaron a tres profesionales de la salud. (Foto: archivo)

El violento episodio se registró este lunes en una finca situada en la calle Elberth al 3200. Al arribar al lugar tras una alerta, efectivos del Comando Patrulla encontraron el cuerpo de la víctima, identificada oficialmente como Villa Altagracia Luisa María De Los Santos, tendido boca arriba sobre una cama. Junto al cadáver se hallaba el arma homicida: un rifle calibre .22 tipo carabina.

femicidio-tigre

Aunque el jubilado narró a los uniformados que su pareja se había quitado la vida, las pericias de la Policía Científica desmoronaron su versión en pocas horas. Los especialistas determinaron que la mujer presentaba un certero impacto de bala en el pómulo izquierdo, una herida que consideraron incompatible con esa hipótesis.

Además, los investigadores certificaron que la escena del crimen había sido adulterada y detectaron que el tiempo transcurrido desde el fallecimiento no coincidía con el relato cronológico brindado por el hombre.

Ante estas inconsistencias y las contradicciones en su declaración, el sospechoso fue aprehendido de inmediato por personal de la comisaría 5ª de Tigre.

El hijo del femicida también fue detenido

La causa quedó en manos de la doctora Mariela Miozzo, titular de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Género de los tribunales de la zona. El expediente fue caratulado preventivamente como “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego”.

En el marco de la investigación, también se imputó a un hijo del detenido, de 49 años, bajo el cargo de “entrega ilegal de arma de fuego”. Según la hipótesis principal, este hombre habría sido quien le facilitó la carabina a su padre para cometer el ataque.

