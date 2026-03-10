Un jubilado denunció que su joven pareja se suicidó: cómo descubrieron que fue un femicidio

Ante estas inconsistencias y las contradicciones en su declaración, el sospechoso fue aprehendido de inmediato por personal de la comisaría 5ª de Tigre.

El hijo del femicida también fue detenido

La causa quedó en manos de la doctora Mariela Miozzo, titular de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Género de los tribunales de la zona. El expediente fue caratulado preventivamente como “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego”.

En el marco de la investigación, también se imputó a un hijo del detenido, de 49 años, bajo el cargo de “entrega ilegal de arma de fuego”. Según la hipótesis principal, este hombre habría sido quien le facilitó la carabina a su padre para cometer el ataque.