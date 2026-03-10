En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Tragedia
Tragedia

Conmoción por la muerte repentina de una nena de 6 años que llegó sin vida al hospital

La menor fue llevada de urgencia a un hospital por sus familiares, pero llegó sin signos vitales. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un trágico episodio sacudió este lunes a la ciudad de Córdoba, donde una niña de seis años murió luego de sufrir un cuadro de broncoaspiración. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio El Rincón, en la zona noroeste de la capital provincial.

De acuerdo con la información policial, la menor fue trasladada de urgencia por su familia desde su casa, ubicada sobre la calle Ricardo Rojas al 6900, hasta el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero.

Al ingresar al centro de salud, el personal médico intentó asistirla de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo de guardia, la niña llegó sin signos vitales y los profesionales confirmaron su fallecimiento minutos después.

Las primeras evaluaciones indican que la muerte habría sido consecuencia de una broncoaspiración. De todos modos, el caso quedó bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones y dieron intervención a la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.

Otro caso similar ocurrido en Córdoba

El episodio recuerda a otro hecho ocurrido a principios de este año en la provincia, cuando una nena de 9 años murió ahogada dentro del jacuzzi de un hotel rural ubicado en la zona de Oncativo, en el departamento de Río Segundo.

En aquel caso, la menor se encontraba en el complejo Nono Luigi cuando sufrió una broncoaspiración dentro del jacuzzi. Tras un llamado de emergencia, una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo. Los médicos intentaron reanimarla durante unos 45 minutos, pero los esfuerzos no lograron revertir el cuadro y finalmente se confirmó su muerte.

El parte policial indicó que la causa fue inicialmente caratulada como muerte dudosa, mientras se iniciaba una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En ambos casos, las autoridades judiciales dispusieron diferentes peritajes para determinar con precisión qué ocurrió y establecer si las muertes se produjeron como consecuencia de accidentes domésticos.

