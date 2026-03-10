Conmoción por la muerte repentina de una nena de 6 años que llegó sin vida al hospital

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones y dieron intervención a la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.

Otro caso similar ocurrido en Córdoba

El episodio recuerda a otro hecho ocurrido a principios de este año en la provincia, cuando una nena de 9 años murió ahogada dentro del jacuzzi de un hotel rural ubicado en la zona de Oncativo, en el departamento de Río Segundo.

En aquel caso, la menor se encontraba en el complejo Nono Luigi cuando sufrió una broncoaspiración dentro del jacuzzi. Tras un llamado de emergencia, una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo. Los médicos intentaron reanimarla durante unos 45 minutos, pero los esfuerzos no lograron revertir el cuadro y finalmente se confirmó su muerte.

El parte policial indicó que la causa fue inicialmente caratulada como muerte dudosa, mientras se iniciaba una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En ambos casos, las autoridades judiciales dispusieron diferentes peritajes para determinar con precisión qué ocurrió y establecer si las muertes se produjeron como consecuencia de accidentes domésticos.