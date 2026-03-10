José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa y apenas tiene 8 capítulos

Legado Serie Netflix 1.jpg

La serie española que sorprendió al público de Netflix

En los últimos años, Netflix apostó con fuerza por las producciones españolas. Series y películas provenientes de España comenzaron a ocupar lugares destacados dentro del catálogo global de la plataforma.

Ese fenómeno se explicó por varias razones. Por un lado, el crecimiento de historias dramáticas con identidad propia. Por otro, la capacidad de los creadores para desarrollar relatos cargados de tensión emocional y conflictos complejos.

En ese contexto apareció Legado, una producción que rápidamente encontró su lugar entre los títulos más vistos.

El impacto fue inmediato. Tras su llegada a Netflix, la serie se posicionó en el primer puesto del ranking de visualizaciones en España en menos de un día. Ese dato confirmó el interés del público por las historias que combinan drama familiar, poder económico y secretos que salen a la luz. Los espectadores encontraron una trama que avanza con ritmo y que mantiene el suspenso capítulo tras capítulo.

Legado Serie Netflix 2.jpg

De qué trata Legado en Netflix

La historia gira alrededor de Federico Seligman, un influyente empresario de medios que dedicó gran parte de su vida a construir un poderoso conglomerado de comunicación. Interpretado por José Coronado, el personaje representa a un líder fuerte, acostumbrado a tomar decisiones estratégicas y a mantener el control absoluto de su empresa.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando enfrenta un problema de salud que lo obliga a alejarse de la dirección del grupo empresarial. Durante su ausencia, el control de la compañía queda en manos de sus hijos. Lo que en principio parece una transición temporal pronto se convierte en un escenario lleno de tensiones.

Cuando Federico finalmente regresa, descubre que la compañía ya no funciona como antes. El imperio que levantó con años de esfuerzo ahora se encuentra atravesado por nuevas ambiciones, rivalidades y alianzas inesperadas.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

Legado Netflix 1.jpg

José Coronado y un papel clave en la historia

José Coronado lidera el elenco y aporta una presencia fundamental a la serie. Su interpretación de Federico Seligman construye un personaje complejo. Se trata de un hombre acostumbrado al control, que de repente se encuentra con un mundo que cambió mientras él estuvo ausente. Coronado logra transmitir la mezcla de autoridad, vulnerabilidad y determinación que define al patriarca de la familia.

Su regreso al centro de la empresa se convierte en uno de los momentos más tensos de la trama. Allí comienza una nueva etapa en la que el personaje deberá enfrentarse no sólo a los desafíos del negocio, sino también a las decisiones de sus propios hijos.

El actor ya contaba con una larga trayectoria en cine y televisión, y su presencia en Legado fue uno de los factores que despertó interés desde el anuncio del proyecto.

Legado Netflix 2.jpg

El elenco de la serie Legado en Netflix

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Tráiler oficial de Legado en Netflix