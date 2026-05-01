Andrea del Boca hizo un letal posteo contra Solange y pone en duda su regreso a Gran Hermano

"Quien diga lo contrario no ve el programa o simplemente ve lo que prefiere y gusta creer. Yo, como Anna, lo digo hace tiempo", sumó firme. Al tiempo que sentenció: "Hacen un juego de subestimación. La vida se encarga".

Fue allí que se refirió a la caída fatal que la sacó de competencia, cruzando así a quienes -como Solange- descreen que haya sido real y marcó la cancha sobre las verdaderas estrellas haciéndole saber a Abraham está muy lejos de serlo.

"Hubo un accidente doméstico de por medio que quienes los conocemos sabemos que pueden ser de los peores. Recientemente se perdió a una enorme figura argentina debido a uno, Q.E.P.D. Beto (Brandoni). Los que se burlaron saben bien quiénes son, seguiré esperando sus respectivas disculpas como corresponde. Le agradezco a la producción por actuar tan rápido", explotó visiblemente enojada.

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Pero eso no fue todo. Porque en un segundo posteo, Anna del Boca se refirió al actual estado de salud de su madre, donde puso en duda su vuelta a la casa -al menos en la instancia del repechaje- que Santiago del Moro ya anunció que será entre el 17 y el 20 de mayo próximo.

"Andrea cada dos semanas tiene que monitorearse. Si entrara a la casa tendría que salir por ese mismo seguimiento dental y ahí estaríamos descontentos, ¿o no? Avivaría la ficción del acomodo", expuso la heredera de la icónica heroína de las telenovelas argentinas.

Y continuó: "Una cosa es frecuentar y salir con tus compañeros y familia, otra es estar frente a una lente que no es tuya. Su imagen es trabajo desde que nació". "Ya ven, acá no se quiere manchar ningún formato. Y menos que menos poner como condición el quitarle presencia o laburo a otra persona", sumó a modo de descargo de quienes deslizaron que Andrea habría exigido para su vuelta la salida de Sol y Brian del juego.

"Están muy mal acostumbrados. Juan José Telefe prefiere preservarla por el momento, no cualquiera es figurita difícil! Eso jode. Ferme la bouche (cerrá la boca en francés)", concluyó tajante deslizando así la baja probabilidad de que la protagonista de famosísimas ficciones como Estrellita mía, Celeste, Perla Negra o Zíngara entre muchas otras, regrese al juego en breve.

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Cuál es la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic

En medio del boom de las biografías audiovisuales, Andrea del Boca decidió avanzar con un proyecto muy personal: llevar su propia vida a la pantalla. La actriz se suma así a una tendencia cada vez más instalada entre figuras del espectáculo, que apuestan por reconstruir su historia con una mirada íntima. Y en su caso, el recorrido ofrece material de sobra: una carrera repleta de éxitos, momentos inolvidables de la televisión y episodios personales que siempre generaron repercusión.

Desde sus primeros pasos como niña prodigio hasta su consagración como una de las grandes estrellas de la ficción nacional, Andrea del Boca edificó una trayectoria atravesada por novelas que marcaron época. Protagonista de historias que lograban detener al país frente al televisor, supo encarnar personajes intensos y romances que trascendieron la pantalla, convirtiéndose en una figura central del género durante décadas.

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Claro que su historia no se agota en lo profesional. Con el paso del tiempo, su vida privada también quedó bajo la lupa. Vínculos amorosos, conflictos y decisiones personales la mantuvieron en el centro de la escena mediática, alimentando el interés constante tanto del público como de los medios. Ese cruce entre una carrera exitosa y una fuerte exposición es uno de los ejes que promete aportarle espesor a la biopic que está en desarrollo.

Sin embargo, en ese repaso de su vida hay un capítulo que la actriz habría preferido dejar al margen: su relación con Silvestre, uno de los romances más recordados e intensos de su historia. La información fue revelada por Santiago Sposato en el programa A la Tarde (América TV), donde advirtió: "Esta es la parte que Andrea no querría que esté en su serie".

De acuerdo a lo que detalló el periodista, desde la producción existiría un fuerte interés en incluir ese período en el relato, al punto de que su ausencia podría poner en duda la realización del proyecto. En paralelo, Luis Ventura se comunicó con el propio Silvestre para conocer su postura, y el actor no descartó sumarse. "No sabía y no tendría problemas, en cuanto no se mienta en la historia de él", expresó con claridad. Y cerró con una frase contundente: "No me banco las mentiras".