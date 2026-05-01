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Andrea del Boca hizo un letal posteo contra Solange y pone en duda su regreso a Gran Hermano

Tras las polémicas declaraciones de Sol luego de su expulsión de Gran Hermano, Andrea del Boca disparó picante contra su excompañera que descreyó de su accidente, y se refirió a su posible regreso al juego. Mirá.

1 may 2026, 15:06
Andrea del Boca hizo un letal posteo contra Solange y pone en duda su regreso a Gran Hermano
Andrea del Boca hizo un letal posteo contra Solange y pone en duda su regreso a Gran Hermano

Andrea del Boca hizo un letal posteo contra Solange y pone en duda su regreso a Gran Hermano

Cuando pasaron menos de 48 horas de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham de la casa de Gran Hermano cuando el Big dispuso su salida tras reiterar insistentemente sus deseos de irse al extrañar a su hija, Andrea del Boca salió a liquidarla desde sus redes sociales.

Teniendo presente que la actriz y Abraham tuvieron varios cruces durante las seis semanas que compartieron el juego en el reality de Telefe hasta que Andrea tuvo aquel accidente que la obligó a abandonar la competencia -accidente que Solange puso en duda en varias oportunidades-, Del Boca salió con los tapones de punta y ubicó a su excompañera.

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Así, después de que la influencer expresase su enojo con la producción de Gran Hermano y asegurase que sin ella no existe el reality, considerándose la estrella del programa, Andrea salió a decir lo suyo a través de dos historias virtuales de Instagram desde su cuenta oficial manejada por su hija Anna.

"Que se use el nombre Andrea del Boca para generar no es noticia, ¡es costumbre!. Nadie sacó y/o eliminó de juego a Andrea. Ni una participante ni el público", disparó contundente en el primer párrafo de uno de sus posteos en clara alusión a los dichos de Abraham.

"Quien diga lo contrario no ve el programa o simplemente ve lo que prefiere y gusta creer. Yo, como Anna, lo digo hace tiempo", sumó firme. Al tiempo que sentenció: "Hacen un juego de subestimación. La vida se encarga".

Fue allí que se refirió a la caída fatal que la sacó de competencia, cruzando así a quienes -como Solange- descreen que haya sido real y marcó la cancha sobre las verdaderas estrellas haciéndole saber a Abraham está muy lejos de serlo.

"Hubo un accidente doméstico de por medio que quienes los conocemos sabemos que pueden ser de los peores. Recientemente se perdió a una enorme figura argentina debido a uno, Q.E.P.D. Beto (Brandoni). Los que se burlaron saben bien quiénes son, seguiré esperando sus respectivas disculpas como corresponde. Le agradezco a la producción por actuar tan rápido", explotó visiblemente enojada.

IG Andrea del Boca 1

Pero eso no fue todo. Porque en un segundo posteo, Anna del Boca se refirió al actual estado de salud de su madre, donde puso en duda su vuelta a la casa -al menos en la instancia del repechaje- que Santiago del Moro ya anunció que será entre el 17 y el 20 de mayo próximo.

"Andrea cada dos semanas tiene que monitorearse. Si entrara a la casa tendría que salir por ese mismo seguimiento dental y ahí estaríamos descontentos, ¿o no? Avivaría la ficción del acomodo", expuso la heredera de la icónica heroína de las telenovelas argentinas.

Y continuó: "Una cosa es frecuentar y salir con tus compañeros y familia, otra es estar frente a una lente que no es tuya. Su imagen es trabajo desde que nació". "Ya ven, acá no se quiere manchar ningún formato. Y menos que menos poner como condición el quitarle presencia o laburo a otra persona", sumó a modo de descargo de quienes deslizaron que Andrea habría exigido para su vuelta la salida de Sol y Brian del juego.

"Están muy mal acostumbrados. Juan José Telefe prefiere preservarla por el momento, no cualquiera es figurita difícil! Eso jode. Ferme la bouche (cerrá la boca en francés)", concluyó tajante deslizando así la baja probabilidad de que la protagonista de famosísimas ficciones como Estrellita mía, Celeste, Perla Negra o Zíngara entre muchas otras, regrese al juego en breve.

IG Andrea del Boca 2

Cuál es la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic

En medio del boom de las biografías audiovisuales, Andrea del Boca decidió avanzar con un proyecto muy personal: llevar su propia vida a la pantalla. La actriz se suma así a una tendencia cada vez más instalada entre figuras del espectáculo, que apuestan por reconstruir su historia con una mirada íntima. Y en su caso, el recorrido ofrece material de sobra: una carrera repleta de éxitos, momentos inolvidables de la televisión y episodios personales que siempre generaron repercusión.

Desde sus primeros pasos como niña prodigio hasta su consagración como una de las grandes estrellas de la ficción nacional, Andrea del Boca edificó una trayectoria atravesada por novelas que marcaron época. Protagonista de historias que lograban detener al país frente al televisor, supo encarnar personajes intensos y romances que trascendieron la pantalla, convirtiéndose en una figura central del género durante décadas.

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Claro que su historia no se agota en lo profesional. Con el paso del tiempo, su vida privada también quedó bajo la lupa. Vínculos amorosos, conflictos y decisiones personales la mantuvieron en el centro de la escena mediática, alimentando el interés constante tanto del público como de los medios. Ese cruce entre una carrera exitosa y una fuerte exposición es uno de los ejes que promete aportarle espesor a la biopic que está en desarrollo.

Sin embargo, en ese repaso de su vida hay un capítulo que la actriz habría preferido dejar al margen: su relación con Silvestre, uno de los romances más recordados e intensos de su historia. La información fue revelada por Santiago Sposato en el programa A la Tarde (América TV), donde advirtió: "Esta es la parte que Andrea no querría que esté en su serie".

De acuerdo a lo que detalló el periodista, desde la producción existiría un fuerte interés en incluir ese período en el relato, al punto de que su ausencia podría poner en duda la realización del proyecto. En paralelo, Luis Ventura se comunicó con el propio Silvestre para conocer su postura, y el actor no descartó sumarse. "No sabía y no tendría problemas, en cuanto no se mienta en la historia de él", expresó con claridad. Y cerró con una frase contundente: "No me banco las mentiras".

Andrea del Boca (7) (1)

     

 

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