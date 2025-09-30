En vivo Radio La Red
J.K.Rowling
Emma Watson
Escándalo en Hogwarts

J.K. Rowling vs. Emma Watson: la frase que desató un nuevo escándalo entre la autora de Harry Potter y la actriz

La escritora del bestseller mundial, que inspiró la exitosa saga cinematográfica, tiene posiciones encontradas con Watson. Las separa la manera de entender la definición biológica de sexos. La polémica.

por Roberto Adrián Maidana |
Emma Watson y JK. Rowling. Un duelo de fondo en el universo de Harry Potter (Foto: A24.com)

Rowling estaba desempleada y en su tiempo libre escribió un libro sobre una escuela de magia para jóvenes. Hasta creó un nuevo idioma o definiciones específicas para los trucos de los jóvenes magos y sus profesores. El éxito fue inmediato en todo el mundo. Siete libros, películas, una serie, y memorabilia para todos los gustos. Todo eso, la transformaron en multimillonaria. Lo mismo puede decirse de Emma Watson, que creció con la maga Hermione, desde una pequeña adolescente hasta ser una mujer de las más apreciadas en Hollywood.

Sin embargo, esa unión sólo se dio en el trabajo. Jamás tuvieron una buena relación. Cuando Emma maduró, sus ideas -en casi todos los temas- la llevaron a enfrentarse en más de una oportunidad con la autora británica. Las posiciones de Rowling, más conservadoras, en favor de la diferencia entre sexos por aspectos biológicos, la separó definitivamente de Emma Watson, defensora de los derechos de los colectivos LGBTIQ+ y la política de género antes que la biología.

Pero ahora, este nuevo round parece ir más lejos. Rowling se cansó de tener que polemizar cada vez que emite una opinión sobre estos temas. Y más aún, con los actores que crecieron hasta convertirse en adultos con sus personajes.

"Ignora lo ignorante que es"

Así la definió Rowling a Watson. “Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Yo no era multimillonaria a los catorce años: viví en la pobreza mientras escribía el libro que la hizo famosa”, remarcó la escritora.

La polémica también la enfrenta con Daniel Radcliffe (Harry Potter). Rowling explica su hartazgo con los actores: “Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo conmigo me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”.

Hace una distinción entre defender sus propias ideas y el hecho de criticar la postura de los demás. Rowling lo expuso así: "Tienen todo el derecho a abrazar la ideología de la identidad de género, la relación profesional que tuvieron en el pasado no les da un derecho especial, o más bien una obligación, de criticarme a mí y a mis opiniones en público".

Y lo más duro, vino a continuación: "Años después de haber terminado de actuar en 'Potter', siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que yo creé".

emma y jk
Emma y JK. comparten los escenarios. Pero fuera de ellos, están totalmente distanciadas. (Foto: Gentileza Yahoo)

"Petrificus Totalus"

Es la invocación de Hogwarts que paraliza totalmente al objetivo. Para Emma Watson, parece no estar decidida a escalar el conflicto. Ya están lo suficientemente lejos entre sí. "Nunca creeré que una cosa anule a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona", dijo la joven actriz.

"Creo que lo que más me molesta es que nunca se logró una conversación", comentó Watson, al sostener que está y siempre estará abierta al diálogo, y agregó: "No quiero decir nada que siga alimentando un debate y una conversación realmente tóxicos, que es quizás por lo que no comento ni sigo comentando".

Y dejó una puerta entreabierta: "No porque no me importen ella o el tema, sino porque la forma en que se está llevando a cabo la conversación me resulta muy dolorosa", aseveró.

J.K. Rowling, en cambio, parece plantada en una posición más irreductible. Tal vez, porque es una disputa generacional. "Entiendo por mi propia experiencia lo que significa para las mujeres y las niñas sin sus privilegios el atropello contra los derechos de las mujeres, en el que Emma ha participado con tanto entusiasmo", criticó.

"Avada Kedavra" es una de las frases más poderosas con las varitas de Hogwarts. Invoca una maldición asesina, que mata instantáneamente. Esperemos que ninguna de las dos se sienta tentada de realizar ese conjuro.

Se habló de
J.K.Rowling Emma Watson Harry Potter Sexo Género
