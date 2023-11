Diego Topa contó el contundente motivo por el que no deja ver a su hija de 4 años los videoclips de Tini Stoessel

“Hay que estar cerquita. Vos podés ir bloqueando cosas, pero hay que estar muy cerquita de verdad. Tenés que estar ahí y podés bloquear, pero es un laburo enorme”, dijo Topa.

“A mí me salieron a matar, pero yo siempre lo hablo por los más chiquitos. Amo la música de todos los artistas, de Taylor, de..., pero a veces los videoclips...”, comentó. Entonces, Juana sumó: “Sí, son muy sexualizados”.

El presentador agregó: “Super y no está bueno que lo vean”, y aclaró: “La música la escuchan igual, quieras o no. Vas a un supermercado, la música está sonando y los chicos la captan, la saben, pero en mi caso, por ejemplo, a mi hija le encantan un montón de canciones de Tini, la ama, pero no le dejó ver los videos”.