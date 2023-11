El papelón que protagonizó Tini Stoessel en medio de un concierto

Embed

Tini recordaba solo algunas partes del tema y no pudo disimular que aún no sabe completo. Su reacción fue increíble. El video de ese momento no tardó en hacerse viral en las redes.

De todos modos, la diosa argentina la rompe en Estados Unidos: se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, dónde han dado shows desde Los Rolling Stones, Elvis, Madonna, y brindó un show espectacular en Miami.

El profundo significado detrás del tatuaje en el cuello de Tini Stoessel

Después de que la cantante Tini Stoessel presentara el adelanto de su nuevo corte La versión original con la participación de Emilia Mernes, y compartiera en sus redes sociales imágenes de lo que fue el back de su nuevo videoclip, la ex de Rodrigo De Paul reveló su nuevo tatuaje y su significado.

Tini mostró en sus historias de Instagram una foto de su cuello donde lleva un tatuaje con la frase "Te amo". La tipografía del tatuaje luce como si fuese la letra de alguien. Y lo es.

Resulta que su padre, Alejandro Stoessel, tuvo que ser hospitalizado el año pasado por problemas de salud y Tini estuvo muy presente en ese momento tan delicado del productor.

Cuando el papá de la cantante despertó de la terapia intensiva, él le escribió a su hija en un papel "te amo", el mismo que ahora lleva en su piel.