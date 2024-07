Javier Milei y Yuyito González se mostraron juntos en el Teatro Colón: las imágenes

El vínculo entre Milei y Yuyito no es ninguna sorpresa. La actriz en varias oportunidades elogió al Presidente. Por ejemplo, en Noche al Dente (América TV), había dicho sobre el mandatario: “Es más facha en persona... nos sorprendió su buena onda”.

Ellos se conocieron a comienzos de noviembre del año pasado cuando Milei estuvo como invitado en el programa que ella conduce Empezar el día (Ciudad Magazine).

“Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda”, había dicho la ex de Guillermo Coppola durante la entrevista. El libertario, que en ese momento estaba en pareja con la imitadora Fátima Florez, le había agradecido sus palabras: “Tantos elogios no me los hubiera imaginado”.

Yuyito González reveló qué pasó con Javier Milei en el camarín del Luna Park: "Compartimos un..."

El presidente Javier Milei presentó su libro en el Luna Park, a donde asistieron funcionarios, dirigentes políticos y militantes de La libertad avanza. Entre los invitados se destacó la presencia de la ex vedette Yuyito González.

Este jueves, en el piso de Mañanísima (El Trece), la conductora de Empezar el día relató que tenía intenciones de participar y buscó acreditarse como prensa. "Yo agarré el teléfono muy a último momento, no sabía que si quería podía acreditarme como prensa. Hablé entonces con Sandra Pettovello, con quien entré, porque quedó buena onda con ella de cuando vino al programa con Milei”, detalló.

Yuyito mencionó que la funcionaria la llevó hasta un lugar privado del famoso Luna Park. “Cuando llegamos nos dimos cuenta que era el camarín. ¡Yo no tenía la menor idea! Estaba Karina, que la conocí en ese momento, Sandra, una amiga mía y Milei. Estuvimos un rato compartiendo y charlando”, recordó.

La conductora destacó que el economista estaba sumamente entusiasmado con lo sucedía en el Luna Park. “No había catering, no había nada. Estaba muy entusiasmado y nos agradeció por estar ahí”, agregó.

Finalmente, Carmen Barbieri quiso saber si considera atractivo al presidente y la invitada admitió que encuentra ciertos encantos en él. “Me parece un hombre lindo. Es muy inteligente y, por lo que veo, tiene un gran sentido del humor. Tiene mucho discurso y buena ponencia. También una gran memoria”, destacó.