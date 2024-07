Camila Mayan rompió el silencio y se refirió a la polémica por su demanda contra Alexis Mac Allister

Este martes, en el mismo programa, la modelo se refirió por primera vez al tema y aseguró: “Es medio raro, pero es eso. No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar que estar, y por eso que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Trato de evitarlo”.

“Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso en este tiempo no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”, agregó.

Por ultimo, Mayan opinó acerca de la ola de criticas que recibió por su accionar y respondió: “Diga lo que diga van a opinar igual, me di cuenta que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuvo y lo que hice”.

El picante descargo de Camila Mayan tras las declaraciones de la madre de Alexis Mac Allister

En las últimas horas la mamá de Alexis Mac Allister hizo fuertes declaraciones que rápidamente fueron asociadas a Camila Mayan, y la influencer reaccionó de forma contundente en su programa de streaming.

Al aire en Patria y Familia (Luzu Tv) comenzaron a debatir acerca de las “personas víboras” y la modelo aprovechó para hacer un descargo que la audiencia interpretó como una respuesta a su ex suegra.

"Un flash se me viene... A veces, la gente hace cositas que decís 'no me debés nada, está bien'. Cada uno sabe... Siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien...", deslizó Mayan.

Si bien en ningún momento dio nombres, sus compañeros se reían y tenían guiños hacia la modelo que daban entender que todo se trataba de los fuertes dichos que tuvo la madre del jugador.

"Siempre fueron comentarios chotos. Incluso en su época de esplendor, también lo eran. Pasa”, finalizó Camila, quien tuvo una relación con Mac Allister y culminó de forma escandalosa.