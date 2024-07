La escalofriante foto que confirma la peor aberración de Macarena y Laudelina

El jueves pasado, los especialistas forenses que analizaron los celulares de los involucrados encontraron una foto relevante del botín de fútbol de Loan, un elemento que fue hallado días después de su desaparición. Según los investigadores, existe una conversación entre Laudelina y otra mujer llamada Macarena, en la que esta última envía una foto desde el lugar donde apareció el calzado.

“Macarena y Laudelina hablan del botín de fútbol, y Macarena le manda una foto a Laudelina de ella en el lugar donde aparece el calzado”, informaron fuentes del caso. Además, destacaron que Macarena había subido una serie de capturas del botín a una red social antes de borrarlas, lo cual complica aún más la situación de ambas mujeres.

La hija de Laudelina expresó su preocupación debido a que la abogada designada para su madre no ha podido ingresar al penal para representarla. “Estoy muy preocupada porque todavía no le llega la abogada a mi mamá, que yo le había mandado una al penal y no la dejan entrar”, declaró angustiada.

Asimismo, confirmó que el exabogado de José Fernández Codazzi ya no está a cargo del caso, y que ella había enviado una carta a su madre para que aceptara a la nueva abogada, ya que no desean un defensor oficial. “Ahora no me puedo comunicar con ella”, añadió, manifestando su frustración.