El oscuro motivo por el que Tini Stoessel no sacó temas durante un año: "Toqué fondo" 

“Este año toqué fondo en muchos aspectos de mi vida. Cuando decidí hacer la gira por España y parte de Estados Unidos, sabía que era un montón pero necesitaba salir del pozo en el que estaba viviendo”, contó.

“Cuando me di cuenta que no estaba bien le puse nombre a lo que estaba viviendo. Me ayudaron muchos profesionales y parte de todo eso pude convertirlo después en música. Hoy, escuchar estas canciones sobre cosas que me pasaron hace mucho, o hace no tanto, me gusta para saber que hay muchos fans que pueden sentirse identificados. Eso lo hace especial”, sumó.

Entonces, detalló: “Pasé por una etapa de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Todo ese proceso la verdad es que fue difícil”.

“Cuando le puse nombre a lo que me pasaba, entendí qué cosas estaba viviendo y también empecé a verbalizar las cosas”, cerró.