¡Con el corazón roto! La angustia de Baltasar al ver que Martina lo rechazó en Survivor Expedición Robinson

En la entrevista, Martina habló del 'shippeo' que hubo con Baltasar: "Se creó un shippeo, por así decirlo, entre nosotros dos, por ser los más chicos, por ser los dos rubiecitos, nos llevamos muy bien por tener la misma onda. Nosotros mismos jodíamos y todos la seguían y se sumaron al ship".

"No es mi tipo de hombre, me gusta más como un amigo. Y por ahí... él, los primeros días, se enganchó un poquito más, lo intuyo por cómo me habló. Pero yo le frené el carro", subrayó.

"A mí no me dio un pico, nada. Imaginate que prefirió contar cómo fue su primera vez con lujo de detalles que pararse y darme un pico. O sea, le doy asco", le comentó Baltasar a Mauro en el mar.

"Con Martina está todo bien, pero hasta ahí. Está cada uno en su mundo. Yo me mentalicé más en la competencia", dijo Baltasar a cámara.

Embed

Nació el amor en Survivor Expedición Robinson: el video de dos participantes a los besos

Dos participantes de Survivor Expedición Robinson, el reality de supervivencia que conduce Marley por Telefe, sorprendieron a todos con su romance bajo la luz de las estrellas.

Las cámaras captaron a la artista circense Aixa y el ceo de banco Francisco del equipo Sur bien románticos. Sin embargo, los jóvenes fueron muy reservados al hablar de su relación.

“¿Hay lugar para el amor en Suvivor o todo es parte del juego?”, relató Marley antes de mostrar a los dos participantes bien juntos aprovechando la paz de la noche.

Embed

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís, simplemente se vive en el día a día”, dijo Francisco.

Y Aixa evitó dar precisiones de la relación: “No quisiera que se vea esa parte de mí, como que no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo otro lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.

"Yo vine a jugar, competir, llegar a la final y divertirme, nada más, para eso vengo", cerró entre risas Francisco sin dar detalles del vínculo que nació con su compañera.