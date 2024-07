El Conejo Quiroga apuntó fuerte contra Nacho tras la confirmación de su noviazgo con su ex, Coti Romero: "No sé si..."

Todo pasó en el nuevo programa de Denisse Dumas en la TV pública donde el morocho esta de panelista. allí reveló su malestar con Nacho: “De mi ex no tengo nada que decir, de él sí: hubo una falsedad por así decirlo. No sé si fuimos amigos, pero se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad”, indicó.

“Yo me había enterado de algo que había pasado entre ellos, del día que lo supe -fue hace mucho- meses y meses, yo fui contundente con él, le mandé un mensaje y le dije ´yo sé que esto es verdad, no hace falta que me vengas a caretear nada. Son chicos, Nacho tiene 21”, indicó.

“Con mi ex ya no me pasaba nada. No me preguntes cómo, pero de un día para otro me pasó, entonces no me molestó tanto”, indicó.

“De ex no me molestó, ni me jode. Me pareció una falsedad de él. El papel de jugársela de él, de amigo. Yo cuando tuve las primeras discusiones con Coti, él iba a mi casa. Tuvimos esa charla, salimos juntos de joda”, sumó con su malestar con Nacho.