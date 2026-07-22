Disney+ presenta el tráiler de "Camp Rock 3" y es el estreno más esperado en la plataforma

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The final jam (2010) están entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y ocuparon el primer puesto en los estrenos de película por cable en sus respectivos años de lanzamiento en Estados Unidos.* Con música que encabezó las listas y números musicales destacados, la franquicia Camp Rock lanzó a la fama talentos que se convirtieron en superestrellas y sigue influyendo en la cultura pop más de 15 años después de su debut, generando momentos virales en redes sociales.

Foto: Gentileza Prensa.

“One Beat Away”, el primer sencillo de Camp Rock 3, interpretado por Liamani Segura y el resto del elenco, ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora original de Camp Rock 3 estará disponible a partir del 13 de agosto en plataformas digitales.

Camp Rock y Camp Rock 2: The final jam ya se encuentran disponibles en Disney+.

Tráiler doblado de "Camp Rock 3" en Disney+