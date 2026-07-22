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Disney+ presenta el tráiler de "Camp Rock 3" y es el estreno más esperado en la plataforma

La tercera entrega de la exitosa franquicia se estrena el 14 de agosto en Disney+. Mirá el adelanto de "Camp Rock 3" y las primeras imágenes.

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Disney+ presenta el tráiler de Camp Rock 3 y es el estreno más esperado en la plataforma. (Foto: Captura de pantalla)

Disney+ presenta el tráiler de "Camp Rock 3" y es el estreno más esperado en la plataforma. (Foto: Captura de pantalla)

Disney presentó el tráiler de Camp Rock 3, la tercera entrega de la franquicia musical que estrena el 14 de agosto en Disney+.

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En Camp Rock 3 “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido “Camp Rock” para descubrir al próximo gran talento. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

Se incorporan a la franquicia Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). También regresan Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) y Maria Canals-Barrera (Connie).

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Dirigida por Veronica Rodriguez (Pijamada de locos) y escrita por Eydie Faye (Pijamada de locos), la película es una producción de Disney Branded Television, con coreografía de Jamal Sims. Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie) se desempeña como productor ejecutivo, junto con Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Y un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución a la franquicia Camp Rock.

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The final jam (2010) están entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y ocuparon el primer puesto en los estrenos de película por cable en sus respectivos años de lanzamiento en Estados Unidos.* Con música que encabezó las listas y números musicales destacados, la franquicia Camp Rock lanzó a la fama talentos que se convirtieron en superestrellas y sigue influyendo en la cultura pop más de 15 años después de su debut, generando momentos virales en redes sociales.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

“One Beat Away”, el primer sencillo de Camp Rock 3, interpretado por Liamani Segura y el resto del elenco, ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora original de Camp Rock 3 estará disponible a partir del 13 de agosto en plataformas digitales.

Camp Rock y Camp Rock 2: The final jam ya se encuentran disponibles en Disney+.

Tráiler doblado de "Camp Rock 3" en Disney+

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