La Justicia de los EE.UU. incautó los teléfonos de "Chiqui" Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección

El procedimiento se realizó luego de la final disputada el domingo y estuvo a cargo de autoridades estadounidenses, que retuvieron los dispositivos electrónicos para realizar peritajes.

Desde la AFA evitaron realizar declaraciones públicas sobre el expediente y aguardarán la evolución de la causa antes de fijar una posición oficial.

Cómo fue el operativo para quedarse con el celular de Claudio Tapia

Según la información, el regreso de la Selección argentina tras la consagración en el Mundial 2026 tuvo un episodio inesperado. Minutos antes de abordar el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas rumbo a Buenos Aires, agentes del FBI realizaron un operativo en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, donde demoraron al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y le incautaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. La medida también alcanzó a otros dirigentes de la entidad y provocó una demora de más de dos horas en la partida del avión.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación que llevan adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI sobre la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Además de Tapia, también quedaron comprendidos en el operativo otros dirigentes que integraban la comitiva que se aprestaba a regresar a la Argentina.

Las autoridades estadounidenses no solo retuvieron los teléfonos celulares, sino también computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. El objetivo es preservar mensajes, correos electrónicos, archivos y documentación digital que pueda ser comparada con movimientos bancarios, contratos comerciales y otra evidencia ya reunida por los investigadores.

Claudio Tapia con algunos de los jugadores, de regreso en Buenos Aires. La partida desde Nueva York se demoró por el procedimiento del FBI. (Foto: Reuters)

Una investigación que comenzó durante el Mundial

La causa no surgió de manera sorpresiva. A comienzos de julio, mientras la Selección avanzaba en la Copa del Mundo, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron una investigación preliminar sobre el manejo de los negocios internacionales de la AFA.

El expediente se centra en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Florida que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para negociar contratos de patrocinio, derechos de televisión, partidos amistosos y otros acuerdos vinculados con la Selección argentina. Según la investigación, por esa estructura habrían circulado operaciones por más de 300 millones de dólares.

El "Chiqui" Tapia deberá declarar el 30 de julio

Como parte del avance de la investigación, Claudio Tapia fue citado a prestar declaración el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Hasta el momento, las medidas adoptadas por la Justicia estadounidense no implican imputaciones penales ni acusaciones formales contra Tapia o los demás dirigentes.

El procedimiento realizado en el aeropuerto JFK representa, hasta ahora, el paso más significativo de la pesquisa. Mientras la Selección regresaba al país para celebrar un nuevo título mundial, la conducción de la AFA quedó bajo la lupa de la Justicia estadounidense, que busca reconstruir cómo se administraron los millonarios contratos comerciales internacionales del fútbol argentino.