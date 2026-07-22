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No fue Rodri: el prestigioso ranking que contradijo a la FIFA y eligió a Lionel Messi como el mejor del Mundial

La IFFHS ubicó al capitán argentino en el primer puesto de su clasificación tras un análisis estadístico de sus goles, asistencias y rendimiento.

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Lionel Messi - Mundial 2026 (Foto: Reuters) 

Lionel Messi - Mundial 2026 (Foto: Reuters) 

El cierre de la Copa del Mundo en los Estados Unidos dejó abiertas diversas discusiones en torno a las distinciones individuales entregadas tras el partido decisivo en Nueva Jersey. Tras la final del Mundial 2026, la FIFA distinguió a Rodri con el Balón de Oro, el premio que reconoce al mejor jugador del torneo, luego de que España se consagrara campeona. Sin embargo, un prestigioso ranking internacional llegó a una conclusión diferente y eligió a Lionel Messi como el futbolista con mejor rendimiento de toda la competencia.

Leé también La contundente definición de Gianni Infantino sobre la Selección argentina tras el Mundial
Gianni Infantino le dedicó un posteo a la Selección argentina. (Foto: Reuters)

La evaluación realizada por el organismo de estadísticas contrapuso sus métricas de rendimiento con la elección llevada a cabo por la entidad madre del fútbol mundial. La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) ubicó al capitán de la Selección Argentina en el primer puesto de su clasificación tras analizar el desempeño de los futbolistas a lo largo del certamen. En su anuncio institucional, la organización fundamentó el marco histórico de su premiación: “La IFFHS ha honrado la excelencia en el fútbol mundial desde 1991, y este reconocimiento se erige como un testimonio de ese compromiso perdurable: registrar, medir y celebrar lo mejor que el fútbol produce”.

Qué estadísticas sustentan la elección de Lionel Messi por sobre el Balón de Oro de la FIFA

El análisis cuantitativo de la federación internacional de estadística midió la regularidad y el impacto directo del astro rosarino en la red.

Las cifras acumuladas por el capitán albiceleste durante el certamen ecuménico fundamentaron el veredicto del organismo evaluador. Messi disputó los ocho partidos de la Albiceleste, acumuló 626 minutos, convirtió ocho goles, repartió cuatro asistencias y obtuvo una calificación promedio de 8,33, según el análisis realizado por el organismo. Estos registros derivaron en una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo.

Desde la entidad remarcaron que el índice obtenido no responde a momentos aislados en el juego, sino a un rendimiento constante en el tiempo de competencia: “Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada; es la marca de excelencia sostenida y decisiva mantenida desde la fase de grupos inicial hasta el silbato final de los partidos más trascendentales del torneo”.

Cómo funciona la metodología de la IFFHS para elegir al mejor jugador del Mundial

El índice de rendimiento del organismo se basa en datos estadísticos ponderados sin tomar en cuenta la reputación o el sentimiento.

El sistema de puntuación implementado para determinar al ganador aplica criterios específicos según la instancia en la que se producen las intervenciones futbolísticas. Esta distinción se determina por el índice de desempeño general de IFFHS — una metodología rigurosa basada en datos que incorpora calificaciones ponderadas de partidos, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias durante toda la campaña de Copa Mundial de un jugador.

En ese sentido, el organismo detalló que el índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las conclusiones del panel técnico determinaron que sus contribuciones en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026.

Finalmente, el comunicado de la entidad enfatizó la neutralidad de su registro para convalidar la distinción entregada al atacante rosarino: “El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos”.

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