No fue Rodri: el prestigioso ranking que contradijo a la FIFA y eligió a Lionel Messi como el mejor del Mundial

Desde la entidad remarcaron que el índice obtenido no responde a momentos aislados en el juego, sino a un rendimiento constante en el tiempo de competencia: “Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada; es la marca de excelencia sostenida y decisiva mantenida desde la fase de grupos inicial hasta el silbato final de los partidos más trascendentales del torneo”.

Cómo funciona la metodología de la IFFHS para elegir al mejor jugador del Mundial

El índice de rendimiento del organismo se basa en datos estadísticos ponderados sin tomar en cuenta la reputación o el sentimiento.

El sistema de puntuación implementado para determinar al ganador aplica criterios específicos según la instancia en la que se producen las intervenciones futbolísticas. Esta distinción se determina por el índice de desempeño general de IFFHS — una metodología rigurosa basada en datos que incorpora calificaciones ponderadas de partidos, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias durante toda la campaña de Copa Mundial de un jugador.

En ese sentido, el organismo detalló que el índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las conclusiones del panel técnico determinaron que sus contribuciones en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026.

Finalmente, el comunicado de la entidad enfatizó la neutralidad de su registro para convalidar la distinción entregada al atacante rosarino: “El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos”.