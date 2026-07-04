Qué ver en Disney+: la nueva serie de Star Wars llega con una historia atrapante de 8 capítulos

Una nueva etapa para Star Wars: Visions

La serie forma parte de Star Wars: Visions Presenta, una nueva iniciativa impulsada por Lucasfilm que busca desarrollar relatos más extensos nacidos dentro de la exitosa antología de anime.

Mientras que los primeros cortometrajes permitían explorar diferentes estilos de animación y narrativas independientes, esta nueva propuesta dará un paso más allá al desarrollar una historia completa dividida en ocho capítulos.

De esta manera, Lucasfilm apuesta por expandir aquellos relatos que recibieron una mejor respuesta por parte del público, permitiendo profundizar en sus personajes y en los conflictos que quedaron abiertos tras los cortos originales.

La decisión marca un cambio importante para la franquicia, ya que algunos de los episodios más populares de Star Wars: Visions pasarán a convertirse en producciones de mayor duración.

La historia continuará después de los cortometrajes

La nueva serie retomará los acontecimientos poco después de lo sucedido en La Novena Jedi y La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza.

La protagonista volverá a ser Lah Kara, quien continuará su entrenamiento en los caminos de los Jedi bajo la guía del Margrave Juro. Sin embargo, el aprendizaje no será el único desafío que enfrentará.

La joven iniciará un viaje de autodescubrimiento mientras intenta comprender mejor su lugar dentro de la galaxia. Al mismo tiempo, deberá acompañar a una pequeña comunidad de aprendices Jedi que también se encuentra en pleno proceso de formación.

Juntos emprenderán una misión cuyo objetivo será rescatar al padre de Kara, un desafío que pondrá a prueba tanto sus habilidades como la fortaleza del grupo.

Un equipo creativo con amplia experiencia en el anime

La dirección de la serie estará a cargo de Shunsuke Tada, mientras que el guion fue escrito por Mitsuyasu Sakai. Kenji Kamiyama asumirá el rol de director supervisor, aportando su experiencia dentro de la industria de la animación japonesa.

La producción ejecutiva reunirá a James Waugh, Jacqui López, Josh Rimes, Justin Leach y Mitsuhisa Ishikawa. En tanto, Hitoshi Ito y Kanako Shirasaki serán los productores principales, mientras que Caroline Keller participará como coproductora.

La combinación entre Lucasfilm y Production I.G. vuelve a poner sobre la mesa una colaboración que despertó un gran interés entre los seguidores del anime y de Star Wars desde el lanzamiento de Star Wars: Visions.

Disney+ suma otro estreno fuerte para agosto

Con fecha confirmada para el 5 de agosto, Star Wars: Visions - La novena Jedi se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del catálogo de Disney+ durante la segunda mitad del año.

La plataforma continúa reforzando su oferta de contenidos vinculados al universo Star Wars, incorporando nuevas propuestas que buscan ampliar la franquicia sin depender exclusivamente de las historias tradicionales de la saga principal.

El formato anime permitió desde sus comienzos explorar estilos narrativos diferentes, acercando la marca a nuevos públicos y consolidando una comunidad de seguidores interesada en propuestas más experimentales.

Ahora, con esta serie limitada, Lucasfilm dará un paso adicional al convertir uno de esos relatos en una producción completa, con mayor desarrollo argumental y una narrativa más extensa.

Todo indica que el estreno buscará responder una de las grandes incógnitas que dejaron los cortometrajes originales: cuál será el verdadero destino de Lah Kara y cómo evolucionará la nueva generación de Jedi en una galaxia llena de amenazas.

Tráiler oficial doblado de "Star Wars Visions: La Novena Jedi"