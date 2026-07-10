La exitosa serie "Alien: Earth" estrena su segunda temporada en Disney+ y suma figuras al elenco

Jerome Flynn es un actor inglés, ampliamente conocido por el público actual por su destacado papel en la serie Game of Thrones. Recientemente, protagonizó junto a Harrison Ford la serie 1923, un spinoff de Yellowstone. Su extensa trayectoria también incluye destacadas participaciones en Black Mirror, Ripper Street (nominada a un premio BAFTA) y John Wick 3.

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Todo sobre la primera temporada de Alien: Earth en Disney+

En Alien: Earth de FX, cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, “Wendy” (Sydney Chandler) y un heterogéneo grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento trascendental que los pone frente a frente con el mayor peligro que ha enfrentado el planeta.

La historia transcurre en el año 2120, cuando la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana).

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El primer prototipo híbrido, llamado Wendy (Chandler), marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado.

Todos los episodios de la primera temporada de Alien: Earth se encuentran disponibles exclusivamente en Disney+.