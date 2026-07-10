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La exitosa serie "Alien: Earth" estrena su segunda temporada en Disney+ y suma figuras al elenco

"Alien: Earth", la exitosa serie dramática, anticipó cómo será su nueva temporada. Todos los episodios de la primera entrega están disponibles en Disney+.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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La exitosa serie Alien: Earth estrena su segunda temporada en Disney+ y suma figuras al elenco. (Foto: Archivo)

La exitosa serie "Alien: Earth" estrena su segunda temporada en Disney+ y suma figuras al elenco. (Foto: Archivo)

Disney+ anunció esta semana que la producción de la esperada segunda temporada de Alien: Earth, de FX, ya está en marcha en Londres. Creada para televisión por Noah Hawley, la exitosa serie dramática incorporó a Tracey Ullman, Sam Spruell y Jerome Flynn al elenco, junto a Peter Dinklage, que se había anunciado anteriormente. Spruell vuelve a colaborar con Hawley tras haber trabajado anteriormente con él en Fargo. La segunda temporada se podrá ver exclusivamente en Disney+.

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Los tres actores anunciados se suman a Sydney Chandler y al amplio elenco internacional integrado por Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El, Sandra Yi Sencindiver entre muchos otros.

Tracey Ullman es ampliamente conocida por la serie estadounidense The Tracey Ullman Show, donde debutaron los cortos de Los Simpson. Se emitió entre 1987 y 1990 y consolidó a la comediante nacida en Inglaterra como uno de los principales talentos de comedia en horario central. A lo largo de su carrera, Ullman recibió numerosos reconocimientos, entre ellos siete Premios Emmy®, un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores (SAG), tres premios CableACE, ocho American Comedy Awards y un premio BAFTA. En 2014 actuó en la película En el bosque, junto a Meryl Streep. Posteriormente, protagonizó la miniserie Howards End para BBC y Starz. En 2016, la BBC encargó el Tracey Ullman's Show, que recibió varias nominaciones a los Premios Emmy®. Luego el programa pasó a llamarse Tracey Breaks the News. Más adelante, Ullman integró el elenco de la serie de FX Mrs. America, trabajo por el que recibió una nominación al premio Emmy® a la mejor actriz de reparto en una serie limitada. Actualmente, se la puede ver en la temporada 12 de El show de Larry David y en la película Steve.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El actor británico Sam Spruell se consolidó como uno de los intérpretes más versátiles de la actualidad por la enorme amplitud de su trayectoria en cine, televisión y teatro. Recientemente, integró el elenco de la serie dramática A Knight of the Seven Kingdoms. En breve, protagonizará la sexta entrega de la franquicia Insidious y participará en The Dog Stars, de Ridley Scott. También, hace poco finalizó el rodaje de Tidepools, de Marius D'Gasco y se anunció que protagonizará Oddly Flowers, de Jordan Canning. En televisión, su trabajo más reciente fue en la serie de la BBC Dear England. También cabe destacar su participación en la serie antológica nominada a los Premios Emmy® Fargo, de FX

Jerome Flynn es un actor inglés, ampliamente conocido por el público actual por su destacado papel en la serie Game of Thrones. Recientemente, protagonizó junto a Harrison Ford la serie 1923, un spinoff de Yellowstone. Su extensa trayectoria también incluye destacadas participaciones en Black Mirror, Ripper Street (nominada a un premio BAFTA) y John Wick 3.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Todo sobre la primera temporada de Alien: Earth en Disney+

En Alien: Earth de FX, cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, “Wendy” (Sydney Chandler) y un heterogéneo grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento trascendental que los pone frente a frente con el mayor peligro que ha enfrentado el planeta.

La historia transcurre en el año 2120, cuando la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana).

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El primer prototipo híbrido, llamado Wendy (Chandler), marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado.

Todos los episodios de la primera temporada de Alien: Earth se encuentran disponibles exclusivamente en Disney+.

Javier Laslavsky
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