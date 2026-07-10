La exitosa serie "Alien: Earth" estrena su segunda temporada en Disney+ y suma figuras al elenco

Jerome Flynn es un actor inglés, ampliamente conocido por el público actual por su destacado papel en la serie Game of Thrones. Recientemente, protagonizó junto a Harrison Ford la serie 1923, un spinoff de Yellowstone. Su extensa trayectoria también incluye destacadas participaciones en Black Mirror, Ripper Street (nominada a un premio BAFTA) y John Wick 3.
Todo sobre la primera temporada de Alien: Earth en Disney+
En Alien: Earth de FX, cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, “Wendy” (Sydney Chandler) y un heterogéneo grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento trascendental que los pone frente a frente con el mayor peligro que ha enfrentado el planeta.
La historia transcurre en el año 2120, cuando la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana).
El primer prototipo híbrido, llamado Wendy (Chandler), marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado.
Todos los episodios de la primera temporada de Alien: Earth se encuentran disponibles exclusivamente en Disney+.