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Tortitas negras caseras para acompañar el mate: la receta fácil para que salgan esponjosas y exquisitas

Las tortitas negras son una de las facturas más tradicionales de la Argentina.

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Las tortitas negras son una de las facturas más tradicionales de la Argentina. Foto: canal de YouTube Masa madre/ retocada con IA. 
Las tortitas negras son una de las facturas más tradicionales de la Argentina. Foto: canal de YouTube "Masa madre"/ retocada con IA. 

Las tortitas negras son una de las facturas más tradicionales de la Argentina. También conocidas en algunas regiones como “caras sucias” o “tortitas guarangas”, se caracterizan por su masa tierna, su forma redonda y la clásica cubierta de azúcar negra que queda ligeramente húmeda después del horneado.

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Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, esta receta permite preparar en casa una tanda de aproximadamente dos docenas, ideales para acompañar el mate, el café o el desayuno.

Ingredientes para preparar tortitas negras caseras

Las tortitas negras se preparan con ingredientes f&aacute;ciles de conseguir.&nbsp;

Las tortitas negras se preparan con ingredientes fáciles de conseguir.

Para la masa:

  • 500 gramos de harina 000 o 0000
  • 10 gramos de sal
  • 5 gramos de levadura seca o 15 gramos de levadura fresca
  • 40 gramos de azúcar
  • 50 gramos de manteca o mantequilla
  • 250 mililitros de leche o agua a temperatura ambiente (puede requerir un poco más según la absorción de la harina)

Para la cubierta:

  • 250 gramos de azúcar negra
  • 2 cucharadas de harina

Cómo preparar la masa de las tortitas negras

(La receta corresponde al canal de YouTube "Masa madre").

En un recipiente amplio colocar la harina, la sal, la levadura, el azúcar y la leche o el agua. Mezclar y comenzar a amasar hasta unir todos los ingredientes.

Incorporar la manteca blanda y continuar con el amasado hasta obtener una masa tierna. Al principio puede resultar pegajosa, pero con el trabajo de amasado irá tomando una textura más suave.

Formar un bollo, cubrirlo y dejarlo descansar durante 30 minutos.

Corte y armado de las tortitas negras

Estirar la masa hasta lograr un espesor aproximado de entre 8 milímetros y 1 centímetro. Luego cortar círculos de entre 6 y 8 centímetros de diámetro.

Colocar las piezas sobre una placa enmantecada, una al lado de la otra y acomodadas en hileras intercaladas, como un panal.

Espolvorear harina por encima y retirar el excedente con un pincel hacia los espacios libres entre las tortitas. Este paso ayuda a evitar que el azúcar de la cubierta se derrita y se caramelice durante la cocción.

Humedecer apenas la superficie con un poco de agua.

Cómo colocar la cubierta de azúcar negra

Estas facturas se caracterizan por su masa tierna, su forma redonda y la cl&aacute;sica cubierta de az&uacute;car negra&nbsp;

Estas facturas se caracterizan por su masa tierna, su forma redonda y la clásica cubierta de azúcar negra

Mezclar el azúcar negra con las dos cucharadas de harina. La cantidad de harina puede ajustarse según la humedad del azúcar utilizada.

Distribuir la mezcla sobre las tortitas y presionar suavemente con una cuchara para que quede adherida a la masa.

Cubrir nuevamente y dejar levar hasta que dupliquen su volumen.

Cocción de las tortitas negras caseras

Precalentar el horno a 180 grados y cocinar las tortitas durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén cocidas y la cubierta quede firme.

La receta rinde cerca de dos docenas de tortitas negras, aunque la cantidad final dependerá del tamaño elegido para cada pieza.

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