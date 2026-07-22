Tortitas negras caseras para acompañar el mate: la receta fácil para que salgan esponjosas y exquisitas

250 gramos de azúcar negra

2 cucharadas de harina

Cómo preparar la masa de las tortitas negras

(La receta corresponde al canal de YouTube "Masa madre").

En un recipiente amplio colocar la harina, la sal, la levadura, el azúcar y la leche o el agua. Mezclar y comenzar a amasar hasta unir todos los ingredientes.

Incorporar la manteca blanda y continuar con el amasado hasta obtener una masa tierna. Al principio puede resultar pegajosa, pero con el trabajo de amasado irá tomando una textura más suave.

Formar un bollo, cubrirlo y dejarlo descansar durante 30 minutos.

Corte y armado de las tortitas negras

Estirar la masa hasta lograr un espesor aproximado de entre 8 milímetros y 1 centímetro. Luego cortar círculos de entre 6 y 8 centímetros de diámetro.

Colocar las piezas sobre una placa enmantecada, una al lado de la otra y acomodadas en hileras intercaladas, como un panal.

Espolvorear harina por encima y retirar el excedente con un pincel hacia los espacios libres entre las tortitas. Este paso ayuda a evitar que el azúcar de la cubierta se derrita y se caramelice durante la cocción.

Humedecer apenas la superficie con un poco de agua.

Cómo colocar la cubierta de azúcar negra

Estas facturas se caracterizan por su masa tierna, su forma redonda y la clásica cubierta de azúcar negra

Mezclar el azúcar negra con las dos cucharadas de harina. La cantidad de harina puede ajustarse según la humedad del azúcar utilizada.

Distribuir la mezcla sobre las tortitas y presionar suavemente con una cuchara para que quede adherida a la masa.

Cubrir nuevamente y dejar levar hasta que dupliquen su volumen.

Cocción de las tortitas negras caseras

Precalentar el horno a 180 grados y cocinar las tortitas durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén cocidas y la cubierta quede firme.

La receta rinde cerca de dos docenas de tortitas negras, aunque la cantidad final dependerá del tamaño elegido para cada pieza.