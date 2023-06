Dónde se guardan en WhatsApp las copias de seguridad

Cuando se pierde el acceso al dispositivo móvil utilizado o surgen problemas en el servicio, contar con una copia de seguridad se convierte en un factor crucial para recuperar los mensajes y archivos intercambiados en los diferentes chats. Por lo tanto, resulta más conveniente anticiparse a cualquier eventualidad y no esperar a que ocurra.

La ubicación de las copias de seguridad de WhatsApp

Para evitar la pérdida de mensajes y archivos importantes, es fundamental realizar respaldos de todo lo enviado y recibido mediante una copia de seguridad. Aunque la aplicación permite programar esta opción para que se realice automáticamente a una hora determinada, también es posible hacerlo manualmente en cualquier momento accediendo a la sección "Chats" dentro de los ajustes de WhatsApp.

La aplicación indica claramente: "Haz una copia de seguridad de tus mensajes y archivos multimedia en Google Drive". Además, añade que estos respaldos se guardarán en el almacenamiento interno del teléfono. Contar con un respaldo en dos lugares distintos resulta sumamente útil, especialmente en el segundo caso, ya que si el dispositivo no está disponible, será imposible recuperar los datos.

WhatsApp permite verificar la hora en la que se realizó la última copia de seguridad y actualizarla según sea necesario. En este sentido, Google Drive se convierte en un servicio de alojamiento y sincronización de archivos al que cualquier persona con una cuenta de Google puede acceder. De esta manera, es posible seleccionar la frecuencia de la copia de seguridad, ya sea diaria, semanal, mensual o incluso nunca.

Asimismo, es posible configurar otras opciones, como autorizar el almacenamiento cuando solo se disponga de datos móviles (sin conexión Wi-Fi) y decidir si se desea preservar o no los videos. Sin embargo, surge cierta confusión en relación a la ubicación exacta de la copia de seguridad en Google Drive.

Resulta que esta copia no es visible, lo que significa que no se puede navegar entre los archivos a través de la plataforma de Google Drive. Para comprobar su existencia, es necesario acceder a la sección de "Almacenamiento", donde se mostrará la presencia de una copia de seguridad vigente. Si bien es posible eliminarla, una vez eliminada, no habrá manera de recuperarla.

En conclusión, WhatsApp ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar copias de seguridad en Google Drive para evitar la pérdida de mensajes y archivos importantes. Aunque la ubicación exacta de estas copias no es visible en Google Drive, se recomienda mantener actualizados los respaldos y tener en cuenta que una vez eliminada una copia de seguridad, no se podrá recuperar. Ante cualquier eventualidad, contar con un respaldo resulta esencial para preservar la información valiosa intercambiada a través de la aplicación de mensajería más popular del mundo.