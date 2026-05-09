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Netflix tiene la serie corta perfecta para ver en el fin de semana y apenas son 6 capítulos

Protagonizada por Keira Knightley, esta serie breve de Netflix mezcla espionaje, acción y secretos en solo seis episodios atrapantes.

Netflix tiene la serie corta perfecta para ver en el fin de semana y apenas son 6 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la serie corta perfecta para ver en el fin de semana y apenas son 6 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar por las producciones cortas y de alto impacto con "Palomas Negras", una serie británica que combina espionaje, drama político y acción en una historia cargada de tensión. Con apenas seis capítulos y un ritmo intenso desde el inicio, la producción se posicionó como una de las opciones más elegidas por quienes buscan maratonear una ficción atrapante en pocas horas.

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La serie fue creada por Joe Barton y se estrenó en diciembre de 2024 dentro del catálogo de Netflix. Desde entonces, logró captar la atención de miles de espectadores gracias a una trama repleta de secretos, traiciones y conspiraciones políticas que se desarrollan en una Londres navideña tan elegante como peligrosa.

De qué trata "Palomas Negras" en Netflix

La historia de Palomas Negras sigue a Helen Webb, una mujer que aparenta llevar una vida perfecta junto a su esposo, un reconocido político británico. Sin embargo, detrás de esa imagen familiar y sofisticada, esconde una doble vida vinculada al espionaje.

Helen trabaja en secreto para una organización clandestina conocida como Palomas Negras. Su misión consiste en infiltrarse en espacios de poder para obtener información sensible. Durante años logró mantener ese equilibrio entre su vida pública y sus operaciones encubiertas, hasta que un hecho inesperado destruyó todo.

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El asesinato de su amante desató una cadena de acontecimientos que terminó exponiéndola a una peligrosa red de conspiraciones. A partir de ese momento, Helen quedó atrapada entre intereses políticos, organizaciones criminales y enemigos que comenzaron a perseguirla desde distintos sectores del poder.

La tensión creció episodio tras episodio mientras la protagonista intentó descubrir quién estuvo detrás del crimen y cuáles eran los verdaderos motivos ocultos detrás de la operación.

En medio del caos apareció Sam, un viejo amigo de Helen y asesino profesional que regresó para protegerla. Su presencia modificó el tono de la serie y aportó una dinámica diferente a la trama principal.

Keira Knightley lideró un elenco lleno de figuras reconocidas

Uno de los principales atractivos de la miniserie fue su elenco. La protagonista estuvo interpretada por Keira Knightley, quien regresó al género de acción y espionaje con un papel mucho más oscuro e intenso.

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La actriz construyó una Helen Webb fría y calculadora, pero también vulnerable frente al derrumbe de su vida personal. Su interpretación recibió comentarios positivos por parte de la crítica y del público.

Junto a ella apareció Ben Whishaw, quien dio vida a Sam, el asesino profesional encargado de protegerla. El actor aportó una mezcla de humor negro, sensibilidad y violencia contenida que terminó convirtiéndose en uno de los puntos fuertes de la serie.

El reparto también incluyó a Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Andrew Koji, Omari Douglas, Sam Troughton, Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland y Gabrielle Creevy, quienes completaron un elenco sólido y con gran presencia dentro de la televisión británica.

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"Palomas Negras", una serie ideal para maratonear en poco tiempo

Dentro del enorme catálogo de Netflix, Palomas Negras logró sobresalir gracias a su combinación de espionaje moderno, drama político y acción intensa.

La serie construyó una historia atrapante desde el primer capítulo y mantuvo la tensión hasta el desenlace. Sus personajes complejos, la ambientación navideña y las conspiraciones constantes terminaron convirtiéndola en una opción ideal para maratonear durante un fin de semana.

Palomas Negras Netflix

Quienes disfrutan de las producciones cortas y dinámicas encontrarán en esta miniserie una propuesta diferente, con escenas de acción, secretos gubernamentales y relaciones marcadas por la desconfianza.

Con solo seis episodios, Palomas Negras consiguió instalarse entre las producciones más comentadas de Netflix y dejó abierta la posibilidad de seguir expandiendo su universo en futuras temporadas.

Tráiler oficial de "Palomas Negras" en Netflix

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