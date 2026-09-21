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¿Dónde se metió? La misteriosa desaparición viral de una mujer en plena transmisión de TN

“¿Era un fantasma?”: la insólita escena viral en una entrevista de TN: la mujer desapareción en vivo. Mirala.

Foto hecha con IA

Foto hecha con IA

Una entrevista en vivo sobre la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Buenos Aires terminó convirtiéndose en uno de los momentos más desconcertantes de la televisión y las redes sociales. Mientras Guillermo Lobo realizaba la cobertura para TN, una mujer apareció caminando detrás del periodista y, apenas unos segundos después, parecía haberse esfumado por completo.

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La protagonista de la escena era Loreley Beratz, teniente y odontóloga de la tripulación, a quien Lobo había entrevistado durante la transmisión. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad hasta que la mujer pasó por detrás del periodista y dejó de verse.

El detalle que volvió loco a Internet fue que, en el lugar donde supuestamente continuaba caminando, no se distingue ninguna escalera, puerta, pasillo o espacio evidente por el que pudiera haberse retirado. Tampoco se observa una sombra o un movimiento que permita reconstruir con claridad qué ocurrió.

El recorte comenzó a circular rápidamente en redes y aparecieron todo tipo de explicaciones. La más repetida fue, por supuesto, la de una supuesta “falla en la Matrix”.

La escena incluso fue analizada en Arriba Argentinos, donde los conductores volvieron sobre las imágenes junto a Guillermo Lobo. Allí dejaron una aclaración: “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”.

La situación llegó a tal punto que, entre bromas, los integrantes del programa admitieron que habían buscado a la mujer en la nómina correspondiente para descartar las teorías más insólitas: desde que TN había entrevistado a un fantasma hasta que podía tratarse de un holograma.

Finalmente, encontraron a Loreley Beratz y confirmaron que la protagonista de la misteriosa escena existe y forma parte de la tripulación de la Fragata Libertad.

El propio Lobo se tomó la situación con humor y reconoció que la escena había sido tan extraña que hasta él llegó a preguntarse si realmente había ocurrido. Mientras tanto, las redes hicieron lo suyo y bautizaron el momento como “la desaparición de la Fragata Libertad”, convirtiendo unos pocos segundos de una transmisión en vivo en uno de los videos más comentados del momento.

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