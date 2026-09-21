¿Dónde se metió? La misteriosa desaparición viral de una mujer en plena transmisión de TN

La escena incluso fue analizada en Arriba Argentinos, donde los conductores volvieron sobre las imágenes junto a Guillermo Lobo. Allí dejaron una aclaración: “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”.

La situación llegó a tal punto que, entre bromas, los integrantes del programa admitieron que habían buscado a la mujer en la nómina correspondiente para descartar las teorías más insólitas: desde que TN había entrevistado a un fantasma hasta que podía tratarse de un holograma.

Finalmente, encontraron a Loreley Beratz y confirmaron que la protagonista de la misteriosa escena existe y forma parte de la tripulación de la Fragata Libertad.

El propio Lobo se tomó la situación con humor y reconoció que la escena había sido tan extraña que hasta él llegó a preguntarse si realmente había ocurrido. Mientras tanto, las redes hicieron lo suyo y bautizaron el momento como “la desaparición de la Fragata Libertad”, convirtiendo unos pocos segundos de una transmisión en vivo en uno de los videos más comentados del momento.