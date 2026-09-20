Tragedia en San Martín de los Andes: quién era Ani De La Cruz, la mujer de 76 años que murió tras entrar al lago Lácar

El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, confirmó esa referencia al describir a la mujer como una persona reconocida dentro de la comunidad local.

Más allá de los datos conocidos sobre su edad y su vínculo con la localidad, por el momento no trascendieron públicamente otros detalles sobre su vida personal.

Qué pasó en el lago Lácar

El episodio ocurrió durante la mañana. Según las primeras reconstrucciones realizadas por la Policía y el análisis de las cámaras de seguridad, Ani entró al lago por sus propios medios y permaneció durante algunos instantes en un sector de poca profundidad.

Poco después, las personas que estaban en la costa advirtieron que algo no estaba bien. La mujer comenzó a realizar movimientos extraños y los testigos dieron aviso a las autoridades.

En pocos minutos se desplegó un operativo en el lugar, del que participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

Los rescatistas lograron retirar a Ani del agua cuando todavía tenía signos vitales. Sin embargo, una vez en la orilla sufrió una fuerte descompensación.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque finalmente confirmaron su muerte.

Investigan si el frío provocó la descompensación

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén. Personal de Criminalística examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia ni indicios de la intervención de terceras personas.

Una de las hipótesis que se analiza está relacionada con la temperatura del agua. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5 y 8 grados, por lo que los investigadores no descartan que el frío haya provocado un cuadro de hipotermia y posteriormente un paro cardíaco.

Además, las cámaras de seguridad fueron revisadas para reconstruir los últimos minutos de Ani y establecer con precisión qué ocurrió desde que ingresó al lago hasta que fue rescatada.

Hasta el momento, las imágenes no muestran que hubiera otra persona dentro del agua junto a ella ni que alguien la hubiera empujado o provocado su caída.

La investigación continúa mientras la comunidad de San Martín de los Andes despide a Ani De La Cruz Riffo, una vecina de 76 años cuyo fallecimiento generó conmoción en la localidad.