Fuerte impacto: conmoción por el accidente que causó la muerte de Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz

Cómo ocurrió el choque en San Rafael

De acuerdo con la información preliminar, el Renault Mégane en el que viajaban los turistas circulaba por calle Cubillos en dirección norte. Al llegar a la intersección con la Ruta Nacional 143, se produjo el impacto contra una Volkswagen Amarok que avanzaba por la ruta en sentido este-oeste.

La violencia de la colisión provocó consecuencias fatales para dos de los ocupantes del automóvil. Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz perdieron la vida en el lugar, mientras que los otros pasajeros del Mégane fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Por el momento, las circunstancias exactas que derivaron en el choque permanecen bajo investigación. Las autoridades trabajan sobre distintos elementos para reconstruir la secuencia previa al impacto y determinar las responsabilidades correspondientes.

La escena del accidente quedó bajo la intervención de distintos organismos que participaron de las primeras actuaciones. En el lugar se desplegaron efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Policía Científica, agentes de Vialidad y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los investigadores realizaron las primeras pericias sobre los vehículos y la zona de la colisión, mientras se avanzaba con la asistencia de las personas heridas.

Quiénes eran las víctimas fatales

Las personas que murieron como consecuencia del accidente fueron Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz, ambos de 73 años.

Los dos formaban parte de un grupo de cuatro turistas provenientes de Paraná que se encontraban recorriendo la zona de San Rafael. Viajaban en un Renault Mégane cuando ocurrió el impacto contra la camioneta.

La información disponible señala que ambos fallecieron prácticamente en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en la colisión.

El resto de los ocupantes del automóvil sobrevivió al accidente, aunque sufrió distintas heridas y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Los otros dos turistas fueron hospitalizados

Además de las dos víctimas fatales, en el Renault Mégane viajaban Oscar Alfredo Gómez, de 70 años, y Cristina Mabel Conción, de 59.

Tras el choque, ambos fueron asistidos y derivados al Hospital Schestakow de San Rafael, donde quedaron bajo atención médica.

Los dos presentaban politraumatismos producto de la colisión. De acuerdo con la información preliminar, uno de ellos había sufrido además una pérdida de conocimiento, aunque posteriormente logró recuperarlo.

El traslado al hospital permitió que los profesionales médicos evaluaran la gravedad de las lesiones y determinaran la evolución de cada uno de los sobrevivientes.

El accidente, de esta manera, afectó a los cuatro integrantes del grupo de turistas que había llegado desde Paraná: dos murieron y dos fueron hospitalizados.

Tres personas de la Amarok también resultaron heridas

La Volkswagen Amarok involucrada en el choque llevaba a bordo a otras tres personas.

Se trataba de Sergio Fabián Rojas, de 43 años; Romina Anabel Luján, de 37; y Gianluca Fabián Rojas, de 18.

Los tres ocupantes de la camioneta también sufrieron politraumatismos como consecuencia del impacto y fueron trasladados al Hospital Schestakow.

Según la información preliminar, permanecieron bajo observación médica para controlar la evolución de las lesiones provocadas por el accidente.

De esta manera, fueron cinco las personas que debieron recibir atención médica después de la colisión: dos ocupantes del Renault Mégane y los tres pasajeros de la Volkswagen Amarok.

El siniestro generó un importante despliegue de los equipos de emergencia debido a la cantidad de personas involucradas y a la gravedad de la situación.

El operativo después del accidente

Luego del choque, distintas fuerzas y organismos intervinieron en el lugar para asistir a las víctimas, preservar la escena y comenzar con la investigación.

La Policía de Mendoza trabajó en el sector junto con efectivos de Policía Científica, mientras que personal de Vialidad colaboró con las tareas relacionadas con la circulación vehicular.

También intervino el Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos profesionales asistieron inicialmente a las personas afectadas y dispusieron los traslados al Hospital Schestakow.

La prioridad durante los primeros minutos fue atender a los heridos y establecer el estado de los ocupantes de ambos vehículos. Al mismo tiempo, se iniciaron las actuaciones necesarias para documentar la escena del accidente.

Los peritos comenzaron a reunir elementos que puedan ayudar a determinar la mecánica del choque. Entre las medidas dispuestas se encuentran las correspondientes pericias sobre los vehículos y el lugar donde ocurrió la colisión.

Investigan las causas del choque

Una de las principales tareas de los investigadores será establecer qué ocurrió en el cruce de calle Cubillos y la Ruta Nacional 143 inmediatamente antes del impacto.

La información preliminar permite reconstruir los sentidos de circulación de ambos vehículos, pero todavía resta determinar qué circunstancia llevó a que el Renault Mégane y la Volkswagen Amarok terminaran chocando.

Para avanzar en esa reconstrucción, se realizaron las primeras pericias y se ordenaron los correspondientes dosajes de alcohol a los conductores.

Los resultados de esas pruebas forman parte de los elementos que serán considerados dentro de la investigación para establecer las circunstancias del siniestro.

También será relevante el análisis de la posición en la que quedaron los vehículos, los daños registrados después del impacto y otros indicios que puedan haber quedado en la zona.

Por tratarse de un choque ocurrido en una intersección, los investigadores deberán determinar la secuencia exacta de movimientos de ambos vehículos y las condiciones existentes en el momento de la colisión.

Hasta el momento, no se informó oficialmente una conclusión definitiva sobre las causas del accidente.

El tránsito estuvo condicionado en la zona

El operativo desplegado después del choque también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las primeras pericias, el tránsito permaneció condicionado en el cruce de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos.

La presencia de los vehículos involucrados, los trabajos de los peritos y la asistencia a las víctimas obligaron a mantener un operativo especial en el sector.

En este tipo de procedimientos, las autoridades deben preservar la escena durante el tiempo necesario para obtener elementos que puedan resultar importantes para la investigación judicial.

Por ese motivo, el tránsito puede verse afectado hasta que finalizan las tareas de los especialistas y se retiran los vehículos involucrados.

Una tarde de turismo terminó en tragedia

El accidente tuvo como protagonistas a un grupo de turistas que había llegado desde Paraná y se encontraba en la zona de San Rafael.

Lo que comenzó como un viaje terminó en una tragedia para el grupo: Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz, ambos de 73 años, murieron como consecuencia del choque, mientras que sus dos acompañantes fueron hospitalizados.

Del otro lado, los tres ocupantes de la Volkswagen Amarok también tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

En total, el siniestro dejó siete personas involucradas: dos fallecidos y cinco heridos.

Ahora, la investigación buscará determinar con precisión cómo se produjo la colisión y qué factores intervinieron en el accidente ocurrido en el cruce de Cubillos y la Ruta Nacional 143.

Las pericias realizadas en el lugar, los informes médicos y los resultados de los dosajes de alcohol serán algunos de los elementos que permitirán avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

Mientras tanto, la Justicia y los organismos que participaron del operativo continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque fatal en San Rafael.