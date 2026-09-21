En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
información clave

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

El organismo previsional formalizó el reajuste previsional derivado del último índice de inflación del INDEC. Los beneficiarios acceden al haber mensual incrementado junto con el refuerzo extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las nuevas escalas que regirán a partir de octubre de 2026 para jubilados y pensionados, donde el haber mínimo jubilatorio superará los $436.000 netos que, sumado al bono de $70.000, garantizará un piso de ingresos consolidado de más de $506.000 netos de bolsillo tras la variación mensual del IPC.

Leé también ANSES oficializó la grilla general de octubre: todo lo que cobran los jubilados y la AUH
El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El suplemento de contención se deposita de manera automática y conjunta con la liquidación habitual en las cuentas bancarias asignadas, sin exigir trámites presenciales a los adultos mayores.

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima y pensiones con el bono en octubre de 2026?

Jubilados de ANSES: cu&aacute;nto se cobra en octubre con aumento y bono

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

Con la aplicación del coeficiente de movilidad mensual bajo el DNU 274/24, los importes netos en mano quedan proyectados de la siguiente manera:

  • Haber mínimo garantizado: superará los $506.000 netos de bolsillo (haber base indexado mayor a $436.000 más bono íntegro de $70.000).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico ascenderá a más de $349.000 netos que, junto al bono, superará los $419.000 netos en cuenta.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en una base de más de $305.000 netos, totalizando más de $375.000 en mano con el adicional.

  • PNC para Madres de 7 hijos: acceden al ingreso equivalente a la jubilación mínima completa, percibiendo más de $506.000 netos.

  • Jubilación máxima ordinaria: trepará a un tope por encima de los $2.930.000 brutos mensuales (sin bono).

¿Cómo saber si me corresponde el bono completo o proporcional en octubre de 2026?

La acreditación del refuerzo económico opera de acuerdo con el nivel de ingresos de cada titular:

  • Bono de $70.000 completo: destinado a quienes perciben únicamente el haber mínimo o pensiones no contributivas, asegurando el piso general.

  • Bono proporcional: para jubilados con un básico superior a la mínima pero menor al tope garantizado, percibiendo la diferencia exacta hasta completarlo.

  • Sin bono extraordinario: quienes registran ingresos mensuales por encima del techo salarial perciben exclusivamente su haber actualizado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para revisar el recibo oficial y verificar las retenciones de ley:

  • Acceder a la plataforma oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Hacer clic en "Consulta de recibos" para descargar el desglose de conceptos devengados.

  • Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad financiera y la sucursal de pago.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?

El calendario oficial de transferencias bancarias se desarrollará a lo largo del mes por terminación de DNI:

  • Haberes que no superan la mínima: cobrarán de forma sucesiva a razón de una terminación de documento por jornada hábil durante la primera quincena.

  • Haberes que superan el haber mínimo: percibirán sus fondos en la última semana del período agrupados de a dos números de documento por día.

El cronograma integral de desembolsos bancarios del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, priorizando a los jubilados:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Primera quincena: del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

    • Segunda quincena: del 23 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • Jubilaciones y bonos: ANSES confirmó los montos de octubre 2026 con aumento por IPC y refuerzo extraordinario.
  • Nuevos montos: El haber mínimo superará los $436.000, y con el bono de $70.000, el ingreso será superior a $506.000 netos.
  • Consultas y calendario: Los beneficiarios pueden verificar sus recibos en Mi ANSES y consultar el cronograma de pagos por terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES octubre
Notas relacionadas
Jubilados en octubre: ANSES confirma las fechas de cobro tras el aumento
La confirmación para jubilados por parte del Gobierno que les hará ahorrar hasta un 50%
ANSES: cómo es el trámite para que un jubilado pueda acceder a la AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar