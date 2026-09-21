Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

-
Bono de $70.000 completo: destinado a quienes perciben únicamente el haber mínimo o pensiones no contributivas, asegurando el piso general.
-
Bono proporcional: para jubilados con un básico superior a la mínima pero menor al tope garantizado, percibiendo la diferencia exacta hasta completarlo.
-
Sin bono extraordinario: quienes registran ingresos mensuales por encima del techo salarial perciben exclusivamente su haber actualizado por inflación.
¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?
Para revisar el recibo oficial y verificar las retenciones de ley:
-
Acceder a la plataforma oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
-
Hacer clic en "Consulta de recibos" para descargar el desglose de conceptos devengados.
-
Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad financiera y la sucursal de pago.
¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?
El calendario oficial de transferencias bancarias se desarrollará a lo largo del mes por terminación de DNI:
-
Haberes que no superan la mínima: cobrarán de forma sucesiva a razón de una terminación de documento por jornada hábil durante la primera quincena.
-
Haberes que superan el haber mínimo: percibirán sus fondos en la última semana del período agrupados de a dos números de documento por día.
El cronograma integral de desembolsos bancarios del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, priorizando a los jubilados:
-
Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
-
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
-
(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
-
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
-
Jubilaciones que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
-
Pensiones No Contributivas (PNC):
-
DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
-
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
-
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
-
Asignación por Embarazo (AUE):
-
DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 1: martes 13 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 6: martes 20 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre de 2026.
-
Prestación por Desempleo (Plan 1):
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
-
Asignaciones de Pago Único (APU):