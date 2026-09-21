Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

Bono de $70.000 completo: destinado a quienes perciben únicamente el haber mínimo o pensiones no contributivas, asegurando el piso general.

Bono proporcional: para jubilados con un básico superior a la mínima pero menor al tope garantizado, percibiendo la diferencia exacta hasta completarlo.

Sin bono extraordinario: quienes registran ingresos mensuales por encima del techo salarial perciben exclusivamente su haber actualizado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para revisar el recibo oficial y verificar las retenciones de ley:

Acceder a la plataforma oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Hacer clic en "Consulta de recibos" para descargar el desglose de conceptos devengados.

Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad financiera y la sucursal de pago.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?

El calendario oficial de transferencias bancarias se desarrollará a lo largo del mes por terminación de DNI:

Haberes que no superan la mínima: cobrarán de forma sucesiva a razón de una terminación de documento por jornada hábil durante la primera quincena.

Haberes que superan el haber mínimo: percibirán sus fondos en la última semana del período agrupados de a dos números de documento por día.

El cronograma integral de desembolsos bancarios del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, priorizando a los jubilados: