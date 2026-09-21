El polémico, y prohibido, tratamiento al que se sometió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de su muerte

Su familia acompañó públicamente aquella decisión. Cindy Crawford expresó su orgullo por el proceso que estaba atravesando su hijo, mientras que su hermana, la modelo Kaia Gerber, también había manifestado su apoyo.

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo obtenido de la planta Tabernanthe iboga, originaria de África central y occidental. En los últimos años despertó interés en algunos ámbitos de investigación por su posible utilización frente a determinadas adicciones. Sin embargo, su eficacia y seguridad todavía no cuentan con suficiente evidencia para que sea considerada un tratamiento clínico generalizado.

Además, la sustancia genera preocupación por sus posibles efectos adversos. Entre los riesgos señalados se encuentran alteraciones del ritmo cardíaco, por lo que su administración requiere controles médicos y protocolos de seguridad estrictos.

Otro de los puntos que genera controversia es su situación regulatoria. La ibogaína no está aprobada como tratamiento médico en Estados Unidos ni en la mayoría de los países europeos, por lo que algunas personas recurren a clínicas de otros países para realizar este tipo de terapias.

En el caso de Presley, el tratamiento había sido realizado en México y formaba parte de su intento por superar sus problemas de consumo. Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial que relacione la ibogaína con su muerte.

Las causas del fallecimiento de Presley Gerber aún no fueron comunicadas oficialmente. Por eso, el tratamiento que había realizado durante los meses previos aparece como un dato de su proceso personal, pero no puede establecerse una relación causal con su muerte sin información médica o oficial que lo confirme.