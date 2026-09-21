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El polémico, y prohibido, tratamiento al que se sometió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de su muerte

El polémico tratamiento que Presley Gerber realizó antes de morir: por qué está prohibido. Enterate.

El polémico, y prohibido, tratamiento al que se sometió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de su muerte

La muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford, conmocionó al mundo de la moda. Mientras su familia pidió privacidad y todavía no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento, comenzaron a conocerse detalles sobre los últimos meses de vida del modelo y el tratamiento que había decidido realizar para intentar enfrentar sus adicciones.

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Meses antes de su muerte, Presley había contado públicamente parte de ese proceso a través de sus redes sociales. En una publicación mostró imágenes desde una clínica especializada en Cancún, México, donde se había sometido a una terapia con ibogaína, una sustancia de origen vegetal que en algunos lugares es utilizada de manera experimental como alternativa para tratar trastornos por consumo de sustancias.

El propio Presley había reconocido que atravesar ese proceso no había sido sencillo. “Me aterrorizaba, y sabía que volvería a estarlo si tenía que enfrentarme a algo así”, escribió junto a las imágenes que compartió con sus seguidores.

En otro fragmento de su testimonio, el hijo de Cindy Crawford relató el impacto que había tenido para él enfrentarse a sus propios problemas: “Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en algún momento de todo aquello, empecé a encontrar el camino de vuelta. Rezo para que sea la última vez que tenga que volver”.

Su familia acompañó públicamente aquella decisión. Cindy Crawford expresó su orgullo por el proceso que estaba atravesando su hijo, mientras que su hermana, la modelo Kaia Gerber, también había manifestado su apoyo.

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo obtenido de la planta Tabernanthe iboga, originaria de África central y occidental. En los últimos años despertó interés en algunos ámbitos de investigación por su posible utilización frente a determinadas adicciones. Sin embargo, su eficacia y seguridad todavía no cuentan con suficiente evidencia para que sea considerada un tratamiento clínico generalizado.

Además, la sustancia genera preocupación por sus posibles efectos adversos. Entre los riesgos señalados se encuentran alteraciones del ritmo cardíaco, por lo que su administración requiere controles médicos y protocolos de seguridad estrictos.

Otro de los puntos que genera controversia es su situación regulatoria. La ibogaína no está aprobada como tratamiento médico en Estados Unidos ni en la mayoría de los países europeos, por lo que algunas personas recurren a clínicas de otros países para realizar este tipo de terapias.

En el caso de Presley, el tratamiento había sido realizado en México y formaba parte de su intento por superar sus problemas de consumo. Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial que relacione la ibogaína con su muerte.

Las causas del fallecimiento de Presley Gerber aún no fueron comunicadas oficialmente. Por eso, el tratamiento que había realizado durante los meses previos aparece como un dato de su proceso personal, pero no puede establecerse una relación causal con su muerte sin información médica o oficial que lo confirme.

En pocas palabras

  • Presley Gerber: El hijo de Cindy Crawford se sometió a un tratamiento con ibogaína en México para adicciones.
  • Tratamiento controversial: La ibogaína, de origen vegetal, genera preocupación por efectos adversos y no está aprobada como tratamiento clínico generalizado.
  • Causas de muerte: No existe información oficial que vincule la ibogaína con el fallecimiento de Presley Gerber.
Resumen generado por Thinkindot AI
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