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Luis Zahera brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

Esta película en Netflix combina venganza, suspenso y acción en 111 minutos, con Luis Zahera llevando el thriller español al límite.

Luis Zahera brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Luis Zahera brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

El catálogo de Netflix guarda joyas que pueden pasar inadvertidas entre grandes estrenos y títulos internacionales. Una de ellas es "Xtremo", la película española de suspenso y acción con un elenco encabezado por Luis Zahera, Teo García, Óscar Jaenada y Óscar Casas. Con apenas 111 minutos de duración, la propuesta está pensada para mantener un ritmo constante.

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La producción se apoyó en una fórmula reconocible para los seguidores del cine de acción contemporáneo. Hay peleas coreografiadas, persecuciones, enfrentamientos entre organizaciones criminales y un protagonista que regresa a un mundo que había decidido abandonar. A eso se sumó una estética con claras influencias del cine asiático de artes marciales y de las películas de acción modernas.

La historia quedó en manos del director Daniel Benmayor, realizador que ya había trabajado en producciones vinculadas al género. El guion fue desarrollado por Iván Ledesma, Genaro Rodríguez y Teo García, quien además asumió el papel principal y participó en el diseño de las secuencias de combate.

¿De qué trata Xtremo, la película española en Netflix?

Xtremo sigue a Max, un asesino profesional que decidió alejarse de la actividad criminal después de sufrir una tragedia que cambió por completo su vida. Su pasado, sin embargo, no desapareció.

El protagonista quedó marcado por una traición dentro de su propia familia. Su hermano Lucero buscó quedarse con el control de la organización criminal y tomó una decisión que desencadenó el conflicto principal de la película: ordenó asesinar al padre de ambos y también al hijo de Max.

A partir de ese momento, la historia comenzó a construirse alrededor de una pregunta sencilla: ¿qué hará Max cuando tenga la oportunidad de enfrentarse nuevamente con quienes destruyeron su vida?

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".

Por eso, sus 111 minutos de duración adquieren relevancia. La película tiene un metraje compacto para una producción de suspenso y acción, y utiliza buena parte de ese tiempo para desarrollar persecuciones, combates y enfrentamientos.

Luis Zahera arrasa en Netflix con Xtremo

Uno de los nombres que aparece asociado a Xtremo es Luis Zahera, actor gallego que se consolidó durante los últimos años como una presencia habitual del cine y las series españolas.

Su trayectoria incluye trabajos en producciones como As bestas, Entrevías y Vivir sin permiso. En varias de ellas interpretó personajes relacionados con ambientes conflictivos o criminales, aunque su carrera también atravesó otros géneros y registros.

En Xtremo, Zahera vuelve a ocupar un espacio relacionado con la violencia y el crimen.

La presencia del actor contribuye a reforzar uno de los rasgos característicos de la producción: la construcción de un universo criminal en el que prácticamente todos los personajes están conectados por intereses, traiciones y enfrentamientos.

El elenco principal de Xtremo con Luis Zahera

  • Teo García

  • Óscar Jaenada

  • Óscar Casas

  • Andrea Duro

  • Sergio Peris-Mencheta

  • Alberto Jo Lee

  • Luis Zahera

  • Andrés Herrera

  • Nao Albet

  • César Bandera

Una opción corta para los fanáticos del suspenso y la acción

El atractivo principal de Xtremo está en la combinación de elementos.

Por un lado, aparece una historia de venganza familiar. Por otro, una sucesión de combates, persecuciones y ajustes de cuentas. En medio, el vínculo entre Max y Leo aporta una dimensión diferente al protagonista.

La película también presenta una particularidad: utiliza una producción española para acercarse a códigos visuales que durante años estuvieron especialmente asociados al cine asiático y, posteriormente, a grandes franquicias internacionales.

Con 111 minutos, Xtremo construye una propuesta que prioriza el ritmo, las peleas y la venganza, mientras reúne a nombres como Luis Zahera, Teo García, Óscar Jaenada y Óscar Casas dentro de un mismo thriller criminal.

Mirá el tráiler oficial de Xtremo

En pocas palabras

  • Luis Zahera: El actor se destaca en la película española de Netflix "Xtremo", un thriller de acción.
  • Sinopsis: La trama sigue a un asesino retirado que busca vengar la muerte de su padre y su hijo a manos de su hermanastro.
  • Producción: "Xtremo" combina venganza, acción y suspenso en 111 minutos, con influencias del cine asiático.
Resumen generado por Thinkindot AI
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