Luis Zahera brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

El protagonista quedó marcado por una traición dentro de su propia familia. Su hermano Lucero buscó quedarse con el control de la organización criminal y tomó una decisión que desencadenó el conflicto principal de la película: ordenó asesinar al padre de ambos y también al hijo de Max.

A partir de ese momento, la historia comenzó a construirse alrededor de una pregunta sencilla: ¿qué hará Max cuando tenga la oportunidad de enfrentarse nuevamente con quienes destruyeron su vida?

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".

Por eso, sus 111 minutos de duración adquieren relevancia. La película tiene un metraje compacto para una producción de suspenso y acción, y utiliza buena parte de ese tiempo para desarrollar persecuciones, combates y enfrentamientos.

Luis Zahera arrasa en Netflix con Xtremo

Uno de los nombres que aparece asociado a Xtremo es Luis Zahera, actor gallego que se consolidó durante los últimos años como una presencia habitual del cine y las series españolas.

Su trayectoria incluye trabajos en producciones como As bestas, Entrevías y Vivir sin permiso. En varias de ellas interpretó personajes relacionados con ambientes conflictivos o criminales, aunque su carrera también atravesó otros géneros y registros.

En Xtremo, Zahera vuelve a ocupar un espacio relacionado con la violencia y el crimen.

La presencia del actor contribuye a reforzar uno de los rasgos característicos de la producción: la construcción de un universo criminal en el que prácticamente todos los personajes están conectados por intereses, traiciones y enfrentamientos.

El elenco principal de Xtremo con Luis Zahera

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Una opción corta para los fanáticos del suspenso y la acción

El atractivo principal de Xtremo está en la combinación de elementos.

Por un lado, aparece una historia de venganza familiar. Por otro, una sucesión de combates, persecuciones y ajustes de cuentas. En medio, el vínculo entre Max y Leo aporta una dimensión diferente al protagonista.

La película también presenta una particularidad: utiliza una producción española para acercarse a códigos visuales que durante años estuvieron especialmente asociados al cine asiático y, posteriormente, a grandes franquicias internacionales.

Con 111 minutos, Xtremo construye una propuesta que prioriza el ritmo, las peleas y la venganza, mientras reúne a nombres como Luis Zahera, Teo García, Óscar Jaenada y Óscar Casas dentro de un mismo thriller criminal.

Mirá el tráiler oficial de Xtremo