Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 × 6 = 72 | 45 - 9 = 36

La expresión queda así: 72 + 6 × 5 - 36 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 5 = 30

La expresión queda así: 72 + 30 - 36 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 30 = 102 |

102 - 36 = 66 |

66 + 12 = (?)

Resultado final: 78

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, respetar el orden correcto ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se disfruta de un problema breve y entretenido.