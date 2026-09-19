Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 6 × 5 - (45 - 9) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 6 × 5 - (45 - 9) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 6 = 72 | 45 - 9 = 36
La expresión queda así: 72 + 6 × 5 - 36 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 5 = 30
La expresión queda así: 72 + 30 - 36 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
72 + 30 = 102 |
102 - 36 = 66 |
66 + 12 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, respetar el orden correcto ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se disfruta de un problema breve y entretenido.