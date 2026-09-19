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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín

Esta historia vuelve a Netflix con la ambiciosa adaptación española, protagonizada por José Coronado, de una emblemática película argentina con Ricardo Darín.

José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

Nueve reinas tendrá una nueva versión en formato serie para Netflix y cambiará Buenos Aires por Madrid, además de incorporar un elenco encabezado por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado. El proyecto ya comenzó su rodaje y recuperará la esencia del relato original, aunque con nuevos personajes, otro contexto y una trama adaptada a las características de la ficción española.

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La producción tomó como punto de partida la película argentina estrenada en 2000 y dirigida por Fabián Bielinsky. Aquella historia estuvo protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls y se convirtió en una de las películas más reconocidas del cine argentino de comienzos de siglo.

Ahora, más de dos décadas después, Netflix va a llevar nuevamente ese universo de engaños, estafas y alianzas inesperadas a la pantalla. La diferencia estará en el escenario y en la manera de contar la historia: la acción se trasladará a Madrid en 2012, durante uno de los períodos de mayor impacto de la crisis económica española.

El rodaje comenzó en la capital española y la plataforma presentó el proyecto con un teaser protagonizado por dos actores especialmente vinculados con el fenómeno internacional de La casa de papel: Álvaro Morte y Patrick Criado. A ellos se sumará José Coronado, quien tendrá un papel determinante dentro de la operación que moverá la historia.

Nueve reinas, el clásico argentino que tendrá una nueva vida

La película original de Nueve reinas fue escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y llegó a los cines en el año 2000. La producción encontró rápidamente un lugar destacado dentro del cine argentino gracias a una combinación de elementos que definieron su identidad: diálogos ágiles, personajes ambiguos, engaños sucesivos y una historia construida alrededor de la incertidumbre.

Ricardo Darín interpretó a Marcos y Gastón Pauls dio vida a Juan. Los dos personajes se encontraron casi por casualidad y terminaron involucrados en una operación mucho más grande de lo que inicialmente podían imaginar.

La nueva serie partirá de esa premisa, pero no buscará reproducir escena por escena la película. La propuesta será una reinterpretación de la historia, con cambios importantes en el entorno, los personajes y el desarrollo narrativo.

Ese cambio permitirá ampliar situaciones y personajes que en la película tenían un desarrollo más acotado. También abrirá la puerta a una historia con mayor espacio para explorar las relaciones entre los protagonistas y el mundo en el que se desarrolla la estafa.

Cómo será la nueva serie de Nueve reinas en Netflix

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia.

Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado).

Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

José Coronado encabeza el elenco de Nueve reinas

Netflix anunció en abril el inicio de rodaje de Nueve reinas, su nueva serie de ficción protagonizada por Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante) y Patrick Criado (La casa de papel, Amarga Navidad).

Nueve reinas, que ha comenzado su rodaje en Madrid, es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli.

El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar. Completan el reparto Aura Garrido (El inocente), José Coronado (Legado, Entrevías) y Margarida Corceiro (Punto Nemo), entre otros.

Anuncio oficial de Nueve reinas en Netflix España

En pocas palabras

  • Nueva versión:Netflix prepara una serie basada en la película argentina "Nueve reinas" con José Coronado.
  • Trama: La historia se traslada a Madrid en 2012, centrada en dos estafadores y la venta de sellos falsificados.
  • Elenco: Protagonizada por Álvaro Morte, Patrick Criado y con la participación de José Coronado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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